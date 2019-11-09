الجيش السوداني ينفي إرسال قوات من الدعم للسريع للقتال في ليبيا

نفت القوات المسلحة السودانية جملة وتفصيلاً، التقرير الأممي الذي قالت قناة “الجزيرة” الفضائية إنها تحصلت عليه، ويتحدث عن إرسال القوات المسلحة ألف جندي من قوات الدعم السريع للقتال في ليبيا، بجانب قوات اللواء متعاقد خليفة حفتر.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد د. عامر محمد الحسن، في بيان صحفي وفقاً لقناة “طيبة” الفضائية، إن هذه الدعاوى تأتي في إطار الكيد الممنهج للمؤسسات القومية، مبيناً أن قوات الدعم السريع تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية، وأن الجيش السوداني يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما تمتاز به هذه القوات من مهنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم، مؤكداً أن الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة.
شبكة الشروق + وكالات
2 تعليقان
السيد الناطق الرسمي ارجو التدقيق في معلوماتك
الأمم المتحدة نشرت يعني انت حاول اتأكد اكتر،؟
هذا كيد من المنظمة الدولية وللاسف بأراء سودانية هي من تشجع المجتمع الدولي للنيل من قواتنا المسلحة من يدعم حفتر العالم كله يعلم ذلك لكن الضعيف هو من يدفع الثمن ولو أن الشعب السوداني إجتمع على شئ واحد هو أن قواتنا المسلحة خط أحمر بجميع مكوناتها لما تطاول عليها كائن من كان وللأسف بعض المتحدثين لوسائل الاعلام من السودانيين هم أس البلاء الذي يحل على قواتنا المسلحة وأنا رأي الشخصي يجب تصنيف كل من يسي للقوات المسلحة السودانية بأنه عدو وخائن