إتقوا الله في الشهادة الثانوية السودانية فهي عزنا وفخرنا

عملنا مصححين في الشهادة الثانوية السودانية .. شهادة نقولها : فلتصحيح طريق وأسلوب موروث لا يسمح بالغش ولا التدليس ولا الخطأ ولو اردت ذلك*

– يختار أساتذة كل مادة من كافة الولايات بنسب عادلة

– لكل مادة مركز تصحيح منفصل ،وبعيدة كل البعد عن بعضها بحيث يكون لكل محلية من محليات العاصمة السبعة مادة من المواد .. فمثلاً هذه السنة المنقضية كان مركز تصحيح التربية الإسلامية في محلية بحري ، ومركز تصحيح اللغة العربية في محلية الخرطوم ، ومركز تصحيح مادة الكيمياء في محلية شرق النيل ، ومركز تصحيح مادة الجغرافيا في محلية أم درمان ، وهكذا بقية المواد

– تسبق أعمال التصحيح أعمال الكنترول وفيه ينزع المستطيل الذي يحمل المعلومات الأساسية للطالب ، إسمه ، رقم جلوسه ، رقم مركزه إسم مدرسته

– يوضع رقم متسلسل للمستطيل ولورقة الإجابة ، ويطبق هذا النظام في كل مادة على حدة بحيث لو أني إكتشفت الرقم المتسلسل لطالب ما في هذه المادة فلن اتوصل اليه في المواد الأخرى

– توضع كل 100 ورقة إجابة بسلسل معين في ظرف والمظاريف نفسها لها ارقام متلسلة بطريقة معينة ، وتقسم المظاريف لمجموعتين ، A و B

– في مركز التصحيح يجد الأستاذ نفسه موزع في غرفة بدون إختياره .. وداخل الغرفة موزع في سؤال دون اختياره ومع اساتذة من شتى الولايات لا تختارهم انت ، في كل غرفة 5 مجموعات ( على عدد الأسئلة ) .. كل مجموعة بها 10 اساتذة لكل سؤال ، ولكل مجموعة رئيس يختاره العشرة .. ولكل غرفة رئيس يختاره الكنترول . وهذا يكرر في كل غرفة في مركز التصحيح .. مثلاً هذا العام أنا وجدت نفسي موزع في الغرفة رقم 10 السؤال الخامس الزملاء المعي في السؤال منهم من هو من سنار ومنهم من هو من دارفور ومنهم من هو من البحر الأحمر ومنهم من هو من الجزيرة ، وانا من الخرطوم .. لكل مركز مادة كنترول من رئيس ونائب ومجموعة من الأساتذة المشرفين .. وتأمين من القوات الأمنية

– توزع على الأساتذة ورقة الإجابات النموزجية وبها درجة كل إجابة وبالتفصيل

– هنالك تصحيحان للورقة الواحدة ومراجعتان ثم المراجعة النهائية .. وايضاً ثلاثة مراجعات لجمع الدرجات .. التصحيح الاول بالقلم الأحمر .. والتصحيح الثاني بالقلم الأسود .. ثم مراجعة أولى من أستاذ ثم مراجعة ثانية لنفس الظرف من أستاذ آخر .. ثم تاخذ المجموعة A من المظاريف وتنقل تحت الحراسة المشددة الى مركز الكنترول القومي للمراجعة الشاملة هنالك .. ثم تحضر المجموعة B من المظاريف بعد ان يعطى ال Ok للمجموعة A .. ويجرى للمجوعة B من المظاريف نفس ما جرى للمجوعة A

– يعطى كل معلم ظرف به 100 ورقة إجابة فيقوم بتصحيح السؤال الخاص به بالقلم الاحمر ثم يعطيه لأستاذ آخر من مجموعته ليصححه بالقلم الأسود هذا كله تحت إشراف رئيس السؤال ورئيس الغرفة وكنترول المركز الذين يوجد واحد منهم معكم في غرفتكم على مدار الساعة

يبدأ التصحيح 7 صباحاً ولا توزع المظاريف قبلها .. هنالك جرس للبداية والنهاية .. لا يسمح للأستاذ بالخروج من الغرفة إلا للضرورة القصوى وبإذن ..الفترة الأولى من 7 صباحاً حتى 10 تعقبها الفطور .. الفترة الثانية من 11 حتى 12:30 .. الفترة الثالثة من 1 ظهر حتى ال 5 مساء

بعد نهاية كل فترة او جلسة ترجع الاوراق في الظرف بنفس الترتيب وتضعه في الدرج وتخرج

🔥 *إلى شعبنا الكريم*

*الشهادة الثانوية* *السودانية من أقوى وأعظم الشهادات الموازية* *على وجه الأرض ولها تراثها ونظامها الموروث* *الذي لا يأتيه الباطل ولا يمسه ، وهي مفخرة للسودان وشعبه ..* *وهي من الثوابت والقيم التي لم* *يطالها التخريب ولا التشكيك ، على مر* *السنين ، فلمصلحة من يتحدث بعض المسؤليين اليوم بهذا النفس الخربة* *وهذا التشكيك المريب ؟!! نرجو ان تبعد الشهادة الثانوية عن التناحر* *السياسي البغيض وأن يفصل الناس بين ماهو وطني قومي وبين ماهو حزبي*

والسلام

عبدالرافع حسن عبدالله

معلم بالمرحلة الثانوية