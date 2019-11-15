بالصور: مراسلة الحدث ”رفيدة ياسين” تتباهي بالصلاة في كاودا التي لم يصلي فيها البشير

تباهت مراسلة قناة العربية الحدث، الاعلامية السودانية رفيدة ياسين، بالصلاة في مدينة كاودا التي تسيطر عليها قوات الحلو، في الوقت الذي لم يصلي بها أصحاب الحناجر في كوبر، مشيرة للرئيس المعزول عمر البشير ورفاقه بحسب مانقلت (كوش نيوز).

وغردت رفيدة بحسابها على تويتر ( اهلنا بقولوا دائما مثل السواي ماحداث، يلا بعد البري والنقة دي كلها، في نهاية المطاف ناس الحناجر في كوبر، وأنا اللي صليت فعليا في كاودا).

فيما تكررت الاسئلة عليها (صليت بحالتك دي؟).

وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو، قد فجر مفاجأة بتصريحه خلال لقائه بلجان المقاومة وتجمع المهنيين الأسبوع الماضي( بأنه قد انتصر في جميع معاركه، ولو كان النظام السابق قد طلب منه دخول كاودا لدخلها، إلا أنه لم يطلب منه ذلك).

الخرطوم (كوش نيوز)