ابراهيم الميرغني: “أجنحة الملائكة”

” ويسقط المشروع !! تلو المشروع !! وتخبو جذوة القداسة فى النفوس ، لتتفرق الجموع ، وتعود لتتمرغ فى طينتها، تعود لحالتها البشرية تبحث عن اقواتها تأكل وتتناسل كالأنعام تنزع عنها اجنحة الملائكه وتدب فى الأرض ”

هل هاجر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من مكه (أم القرى ) الى يثرِب ليؤسس دولة ؟ سؤال ظل يلح على كلما سمعت او قرأت لمن يحاول ان يجعل من (دولة المدينة ) تلك مرجعا ونقطة تأسيس لمشروع حكم باعثه الاساس حسب زعمهم هو الرجوع لتلك الدولة !! التى يدعون ان الرسول اقامها فى الجانب الشمالى الغربى من صحراء الحجاز عند ملتقى طرق القوافل الى الشام !!وهى بذلك تكون دوله “رسولية ورسالية” تستمد شرعيتها من الرسالة والرسول معا!! ويمكن استدعاء هذه القدسيه فى اى وقت اذا ما قرر احدهم (أيا كان )ان يقيم مملكه ذات شرعيه (دينية ) ما عليه سوى ان يقول انه مستخلف ومرجعيته (دولة المدينة ) لتتجلى على مشروع ( حكم ) فرد او جماعة أو قبيلة فيكتسب ذات القداسة المطلقة المتعالية على ادراكنا نحن البشر !!دعك من نقده او التشكيك فى إمكانية نجاحه حتى اصبحت( دولة المدينة ) والرجوع اليها هى القاسم المشترك بين كل من يدعى لنفسه او لجماعته مشروعا للحكم باسم الاسلام فمن يستطيع ان يقف امام القوة الجارفة العمياء للجموع المدفوعه بالعاطفة، والمشحونة بالحنين للعوده الى مجد دولة الاسلام الغابر المتمثل فى تجليه الأعظم (دولة المدينة ) .

ويسقط المشروع !! تلو المشروع !! وتخبو جذوة القداسه رويدا رويدا فى النفوس ، لتتفرق الجموع ، وتعود لتتمرغ فى طينتها،تعود لحالتها البشرية تبحث عن اقواتها تأكل وتتناسل كالأنعام تنزع عنها اجنحة الملائكه

وتدب فى الارض

عند وفاته صلى الله عليه وسلم لم يخلف (احدا ) ورغما عن كل الملابسات سواء المتعلقه بقصة الصلاة او (غدير خم ) الا انه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف هذه حقيقه يجب التوقف عندها طويلا لانه وعند هذه اللحظه الفارقه ينكشف زيف ما سمى بدولة المدينه

لانه لو خلف احدهم لواجهنا سؤالين عصيين عصيبين حول مناط الاستخلاف!!

السؤال الاول : يتعلق بالملك (أساس الدوله)

فهل كان (هو ) ملكا ليخلفه احدهم فى الملك ،،(الدوله)؟

السؤال الثاني : يتعلق بختام النبوه والرساله

فهل يكون احدهم (هم ) نبيا رسولا ليخلفه فى النبوة والرساله ،،(الدين)؟

ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يخلفهم لانه ليس بملك ولاهم بانبياء فقد انتهى عهد الأنبياء الملوك بسليمان بن دَاوُدَ وانتهى عهد النبوة بالنسب بيحيى بن زكريا اخر الأنبياء المتحدرين من صلب يعقوب عليهم السلام جميعا.

فى عهد الملوك الأنبياء كان الدين (اليهودية ) لعرق محدد (بنى اسرائيل ) يسكن أرضا مقدسة (فلسطين ) يحكمها نبى ملك ورث النبوة والملك من (آلِ يعقوب )

امتيازات خاصه مقابل التزامات صارمة وفق شريعة (الاصر والأغلال ) لم يقدروا على الإيفاء بها فانقطعت النبوه بانتهاء النسل الى (السيد الحصور ) وانهارت الدولة بالسبيين البابلى والرومانى ونسخ العهد القديم (التوراة ) لاهوت العدل بالعهد الجديد (الانجيل ) لاهوت الرحمة التى كان يتطلبها وضع (خراف بنى اسرائيل الضالة ) التى بعث الله لها المسيح بن مريم عليه وعليها السلام بعثه بالرحمة المطلقه (الروحانية النصرانية )مقابل العدل المطلق (المادية اليهوديه)

ليكون ميلاده المعجز وحياته وتعاليمه كلها متجاوزة للمادية وكأنها المعادل الموضوعى لكامل التاريخ اليهودى وكان الله سبحانه وتعالى أراد ان يمتحنهم ويمنحهم فى نفس الوقت يمتحنهم بعهد جديد مختلف عن عهدهم القديم منهج جديد فيه تسامح لم يعتادوه فيه وداعة وطيبه ضد طبيعتهم بل وفيه سلام واستسلام لامر الله بخروج النبوة والرسالة من ذرية اسرائيل الى ذرية اسماعيل وانتهاء اجل حصريتها (الاثنية والجغرافية ) بان تكون للناس كافه وان تكون فى الارض كافه

لانها ستكون الرسالة الخاتمة (آخر الأنبياء والرسل ) والرساله الكامله (لاهوتى العدل والرحمه معا )والرسالة الشاملة لكل مكان وكل زمان لا يحتكرها شعب ولا يوظفها ملك ولا تحدها دوله

ينهض بها (عبدا رسولا) وهنا يجب التوقف طويلا لان من عند هذه النقطة (عبوديته ) تبدأ حرية (البشريه ) فهوبرفضه للملك واختياره للعبوديه يكون قد حرر كافة المخلوقات من إصر الاذعان لسطوة مخلوق آخر وكسر كل الاصنام التى تقف حائلا بين المخلوق والخالق وقطع كل الأسباب التى بها يتزرع أهل الارض بقدسية السماء

فهو صلى الله عليه وسلم وبكامل صفاته التى تمثل نهاية الكمال البشرى اختار (العبودية ) الصفه التى يشترك فيها كل مخلوق بل ويستوى عندها كل شئ استواء كاملا لا تفاضل فيه لان المقابل للعبوديه هو (الالوهية ) فكلما هو غير الله فهو (عبد ) له اما بين المخلوقات فيحدث التفاضل بينها بالخصائص وهو باختياره العبودية لنفسه كصفة تعريفه الاولى يكون قد أسس للبداية العادلة التى يستوى فيها كل شئ دون خصوصية تقدم او علة تؤخر

ورسوله هذه تمثل التوصيف الدقيق لطبيعة الصلة الممكنه بين (العبوديه والالوهيه ) بمعنى اخر ان هذا العبد الذى. يستوى مع كافة المخلوقات فى العبوديه قد تم اختياره لتكون اخلاقه وحياته وأقواله وافعاله هى الشكل الاكمل والنموزج الامثل للعلاقة بين الكائنات وخالقها وبين بعضها البعض فهو بالعبودية قد تجرد من كل شئ ليستقبل الرسالة فيكتمل بها وتكتمل به لا يحتاج معها لسواها ولا تحتاج بعده لسواه .

ان من يبحث عن دولة المدينه لن يجدها فى يثرِب لكن ربما عليه ان ينضم الى زمرة المنقبين فى تلال (أورشليم )عن قواعد الهيكل اما مدينة المصطفى على ساكنها صلاة الله وسلامه فدعوها انها مأمورة .

من الرساله العاشرة

“مملكة الارض ومملكة السماء

بقلم ابراهيم الميرغني