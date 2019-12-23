شمائل النور: اللافت أن أبرز مكونات الحرية والتغيير هم الآن أبرز منتقدي ومهاجمي الحكومة نفسها

الخطة “ب”..!
لم يكن محض صدفة أو سوء تقدير أن يخرج رئيس حزب المؤتمر السوداني؛ عمر الدقير في تزامن مع الذكرى الأولى لثورة ديسمبر لينعي للشعب حكومة ثورته ويقول إنها أقل من قامة الثورة وطموحاتها، الدقير ليس مجرد عضو نشط بل هو قائد حزب رئيسي داخل تحالف قوى الحرية والتغيير؛ الحاضنة السياسية لهذه الحكومة والتي جاءت تتويجاً لمفاوضات طويلة بين المكون المدني ممثلاً في الحرية والتغيير والمكون العسكري.
الذي بات واضحاً أن هذه الحكومة بلا سند سياسي وإن كانت تتكئ على سند شعبي واسع، واللافت أن أبرز مكونات الحرية والتغيير هم الآن أبرز منتقدي ومهاجمي الحكومة نفسها والتي هي حكومة الحرية والتغيير أو هكذا ينبغي، صحيح أن الحزب الشيوعي أعلن موقفه مبكراً في خانة أقرب للمعارضة، غير أن المؤتمر السوداني كان هو الحزب الوحيد الداعم والمساند لهذه الحكومة وبصريح المواقف ونوعاً ما حزب الأمة.
تصريحات عمر الدقير الأخيرة والتي كما نعى فيها حكومة الثورة رسم صورة قاتمة عن الميزانية المستندة على “أصدقاء السودان” لا يُمكن أن تُقرأ بعيداً عن النشاط المحموم للمؤتمر السوداني في الخرطوم وخارجها، وموقف المؤتمر السوداني نفسه لا يُقرأ بعيداً عن مواقف حزب الأمة الذي سبقه بالتلويح بكرت الانتخابات المبكرة واللذين يجمعها تحالف “نداء السودان”.
وحزب الأمة كما المؤتمر السوداني تشهد أروقته نشاطاً محموماً في الخرطوم وخارجها، هذا النشاط الذي جاء في خضمه اعتذار عبد الرحمن الصادق نجل الإمام وانتخاب أمين عام جديد من البيت المهدوي هو ترتيب محكم لمرحلة جديدة باتت وشيكة.
الآن تطابقت مواقف حزبي الأمة والمؤتمر السوداني اللذين يشهدان نشاطاً حزبياً واسعاً وإذا ما كان فعلاً هناك خيار لانتخابات مبكرة فحزبا الأمة والسوداني الآن جاهزان لهذا الخيار أو هما الأقرب بحسابات الواقع.
الراجح أن يحدث تصعيد تجاه الحكومة ومحاولة “تفشيلها” أو فشلها بالفعل في إنجاز الملفات العاجلة وعلى رأسها الملف الاقتصادي، هذا التصعيد سيأتي من هذه المكونات الرئيسية داخل الحرية والتغيير للضغط على الحكومة بهدف إعادة تشكيلها بكوادر حزبية، ذلك لأن حكومة “التكنوقراط” فشلت وإذا ما لم تحدث استجابة سيكون خيار الانتخابات المبكرة مطروحاً.
شمائل النور
2 تعليقان
ماذا كنتم تتوقعون . الوثيقة الدستورية للقحاطة خطر داهم علي مكونات قحت نفسها يمكن تمدد الحكومة الانتقالية لسنوات لذلك افشالها هدف رئيسي الأحزاب. واي نجاح للحكومة الإنتقالية يحسب في تمديد فترتها ولذلك قتلها وافشالها الان افصل من الغد.
من الواضح مكونات قحت بدأت تنآ بنفسها من المكون حتي تتفرق لنفسها للإنتخابات المبكرة في حال فشلة الانتقالية او افشالها.
هل يمكن ان يكون توارد الخواطر لهذا الحد
لقد كتبت الموضوع ادناه على صفحتي يوم 23 ديسمبر 2019 وافاجأ بهذا المنشور اليوم على النيلين ، ولا اعرف انه يمكن ان تتوارد خواطر كتاب لهذا الحد:
ماذا كتبت على صفحتي في الفيس بوك
وتستمر هذه الحكومة التائهة في تخبطها يمينا ويسار ، وكل يوم ينكشف غطاء اناء فنجده فارغا لا يحوى على شيء ، وفي كل يوم تثبت قحت انها المسيطرة على سريان الحكومة واوامرها دون هداية بل استاثرت اطراف معينة بتسييرها ، بدأنا نرى افلام هندية سيئة الاخراج ولكن كعادة افلام الهنود جميلة الالوان ,
لاول مرة نسمع بجهة ما من مكونات الحكومة ونفس الوقت تنضم لمعارضيها فالحزب الشيوعي دعم ويدعم الحكومة الى اقصى درجة في عمليات التصفية والتنكيل ، ونفس الوقت يبشع بها في انجازاتها وبرامجها .
الصادق المهدي عضو اساسي في قحت وتنظيماتها والجبهة الثورية وكل اسم لاي تنظيم كان معارض للنظام السابق انضم اليه ، والان الصادق ايضا استل سكينه وبدأ يقشر في قحت احيانا مباشرة واحينا بالرمز ، ويذهب بيعدا السيد الصادق ويلدغ الشيوعيين بكلمات يفهم مغذاها الساسة منها لعب الشيوعي على الحبلين .
الان ظهر الى السطح وانضم الى مجموعة المنتقدين وبصورة بشعة من كان ايقونة في الميديا واللقاءات والاجتماعات التي ادت لسقوط الحكومة السابقة مهندس البلوى التي حطت على كاهل المواطن والقادم من مسمى حزب اعضاؤه 55 عضو ،وهو عمر الدقير ، وبما انه عارف ببواطن قحت وامورها فانتقاد الدقير يعد اخطر انتقاد للححكومة :
في اخر زيارة لحمدوك لدولة الامارات قال انه لم يتسلم اي مقترحات او رؤية من اي جهة لتسير الفترة ، مما كشف انه ات وليس في يده اي مسار او برامج ، وانتظر ان تدعمه قحت واخواتها ولكن لقي القبة بدون فكي، ومع هذا لم يتركوها وبدأت ارهاصات تحميل الفشل لحمدوك وحكومته بدأ من الصادق والدقير والشيوعيين وغيرهم لا ادري لمن يبكون حالهم . هذا ما غرستموه انتم وهذا ما جلبتوه فعلام البكاء الان .؟
وصف الدقير الميزانية وانا اقول وصف اداء الحكومة والعشم في الاصلاح والدعم من الاصدقاء سراب اراقوا معه مياههم ومياه وجوههم وقال :
(منتقداً الحكومة بان ليس ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺿﺢ، تعتمد علي ﺍﻟﺮﻭﺷﺘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻣﺜﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻮﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ مما ﺳﻴﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. واقر الدقير بوجود خلافات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، ودعا إلى حوار صريح وعاجل بين الطرفين لتسوية هذه الخلافات.)
كل هذا كان لابد ان يحدث فقد تخيل هؤلاء القوم انهم كونوا فريق كرة قدم واعتقدوا انهم من لاعبي الدوري الممتاز او الدرجة الاولى فاذا بهم يكتشوف انهم لعيبة لا تصلح الا في ليق ميدان المولد وبرضو كتيرة عليهم .. \
ايها الشعب الكريم ليتنا نهدأ ونذهب للانتاج فلا تنتظروا من هذه الحكومة اي مخرج طالما تفكيرها رفع جزئي للدعم وزيادة المرتبات مما يدل انهم في واد والدولة في واد ونسوا من لاينضمون للحكومة فكيف سيواجهون ارتفاع الاسعار بعد رفع الدعم وزيادة مرتبات العاملين ..
مووووتوا بس