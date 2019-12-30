بيان من جهاز المخابرات العامة حول الحكم في قضية الأستاذ الشهيد أحمد الخير

بيان من جهاز المخابرات العامة

ظل جهاز المخابرات العامة يتابع إجراءات محاكمة عدد من منسوبيه في قضية الأستاذ أحمد الخير منذ الوهلة الأولى من التقاضي وصولا لنطق المحكمة الموقره بالحكم ..

يؤكد الجهاز إحترامه للمحكمة ولأحكامها التي صدرت بحق عدد من منسوبيه وفي ذات الوقت سيواصل دفاعه عنهم عبر الاطر القانونية فيما هو متاح له من إجراءات في مختلف مستويات التقاضي وفقًا للقانون وبجانب ذلك سيتواصل مع اؤلياء دم الشهيد و مع أسر المحكومين وصولا لما هو أبرك و أفضل عند الله سبحانه و تعالى و في إطار ما يتعارف عليه مجتمعنا السوداني الاصيل من قيم وتقاليد سمحه دون أن يكون لكل ذلك تأثيرا على مجريات العدالة .

الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة

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