بيان من جهاز المخابرات العامة حول الحكم في قضية الأستاذ الشهيد أحمد الخير

بيان من جهاز المخابرات العامة
ظل جهاز المخابرات العامة يتابع إجراءات محاكمة عدد من منسوبيه في قضية الأستاذ أحمد الخير منذ الوهلة الأولى من التقاضي وصولا لنطق المحكمة الموقره بالحكم ..
يؤكد الجهاز إحترامه للمحكمة ولأحكامها التي صدرت بحق عدد من منسوبيه وفي ذات الوقت سيواصل دفاعه عنهم عبر الاطر القانونية فيما هو متاح له من إجراءات في مختلف مستويات التقاضي وفقًا للقانون وبجانب ذلك سيتواصل مع اؤلياء دم الشهيد و مع أسر المحكومين وصولا لما هو أبرك و أفضل عند الله سبحانه و تعالى و في إطار ما يتعارف عليه مجتمعنا السوداني الاصيل من قيم وتقاليد سمحه دون أن يكون لكل ذلك تأثيرا على مجريات العدالة .
الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة
3 تعليقات
الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية!!!!! يا قتلة يا أمن نظام وليس أمن دولة قومى لذا دم الشهداء ما راح ولا بروح،،،،، وتحيا العدالة فى قانونا السودانى وننشد ونعتز بالقضاء فأستمروا وأغرقوا الدنيا عدل ينصركم وينصفكم الله يوم القيامة الإمام العادل،،، وكفى بالله وكيلا وحسيبا
نحن مع العدالة ومحاسبة المتسببين في وفاة المرحوم اللي هو كوز بحسابات قحط من ناحية لكنه مكسب كبير لهم من ناحيه اخرى لانه يخدم حملاتهم لاضعاف الاجهزة العسكرية والأمنية ولو يدركون فإن ذلك ليس في مصلحتهم ولا مصلحة السودان.. زمان هم سبب فرض عقوبات ووضعه في لائحة الإرهاب والآن أصبحت ليهم مشكلة كبيرة والان نفس الشي سيودي اضعاف الاجهزة وتشويه صورتها في تزايد الانفلاتات الامنية كما يحدث الآن.. و هذا الحكم مسيس بامتياز وتحت ضغوط من ناشطي قحط بسبب الحشد والتعبئة وهي نفس ممارسات الانقاذ…
محمد السنارى ماذا تقول يا رجل انه العدل هل تريد للشعب ان يقتل ويغتصب ويهان من مجموعة قليلة لا تحترم والمواطن
ولا تملك قلب ولا ضمير وهى لا تمثل الكثير من رجال الامن الشرفاء الذين نعتز بهم ان يفلتوا من العقاب بعد هذه الجريمة الشنعاء
لا والله من بعد اليوم لا احد فوق القانون وبلاش كلام فارغ يجب ان يحترم السودانى فى بلاده ويحفظ كرامته بعد الاهانة والذل ايام
اخوان الشيطان الله لا عادهم دمروا البلاد والعباد وحرية سلام وعدالة وشكرا حمدوك