كيف تعرف أنك مصاب بسرطان المعدة؟.. هذه الأعراض والعلامات احذر من تجاهلها!

كشف خبراء، عن العلامات التي تشير إلى ظهور واحد من أكثر الأمراض السرطانية شيوعاً، وهو “سرطان المعدة”.

وأكد الخبراء أن الأعراض تُخلط بسهولة مع التهاب المعدة أو القرحة، لذلك يجب معرفة الفوارق بينهم، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للوقاية من المرض.

وأشار الخبراء، إلى أن العلامات التي تشير إلى تطور سرطان المعدة هي “ظهور الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام، واضطرابات في المعدة، والشعور بالامتلاء حتى بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، وحرقة المعدة، والغثيان، وفقدان الوزن المفاجئ، وألم في البطن، والشعور بالتعب”.

طرق الوقاية

وتُعد من أهم طرق منع تطور سرطان المعدة، السيطرة على الوزن والاعتماد على الفواكه والخضروات وإدخالهما ضمن النظام الغذائي في الوجبات، والتوقف عن التدخين وممارسة الرياضة.

وأفادت إحصائية أنه، يتم تسجيل عدد أكبر من الحالات في الفئة العمرية ما بين 50 إلى 70 عامًا.

صحيفة المرصد

شارك الموضوع :



