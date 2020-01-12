كونك ثوري، وحتى لو كنت شهيد وقمت من المقابر، لا يمنحك حق تحديد الحقائق بمزاجك

حزب محلول او غير محلول من حقه أن يمارس حريته في التعبير، من حقه أن يرفض قرار الحل من أساسه و يخرج ضده، الثورة ليست الله، و قراراتها ليست قرآنا منزل، و ليست فوق الحقوق الأساسية للناس، و على رأسها الحق في التعبير. كونك أصدرت قرارات ثورية ضد حزب المؤتمر الوطني فإن هذه القرارات لا يمكن أن تلغي حق منسوبي هذا الحزب في الاحتجاج و التعبير و معارضة هذه القرارات نفسها.

الثورة قامت من أجل الحرية، كونك فاهم الثورة غلط دي مشكلتك، تمشي تحلها مع نفسك. لكن حرية التعبير دي حق مقدس، لا يحق منعها بأي سبب.

نعم لسيادة حكم القانون و محاسبة أي فاسد أو مجرم، و لكن لا يوجد قانون اسمه منع الآخرين من معارضة الحكومة و قراراتها بل و اسقاطها بالوسائل السلمية، حتى لو كانت هذه الحكومة هي حكومة الثورة.

اذا كانت حكومة يمكن أن تسقطها مظاهرات سلمية، فمعنى ذلك أن هناك ازمة و هناك ضرورة لحوار سياسي يخرج البلاد من هذه الأزمة. و منع الآخر من ممارسة حقه ليس هو الحل بل، بالاضافة الى كونه خطأ من الناحية المبدئية، فهو قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

Haliem Abbas

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