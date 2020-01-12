أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الصيحة:
* مسيرة هادرة لـ (الزجف الأخضر) بود مدني واشتباكات واعتقالات
السوداني الدولية:
* بلاغ ضد البشير في قضية الأستاذ أحمد الخير
*حكيم العرب الثاني قابوس في رحاب الله
الجريدة:
* أنصار الزحف الأخضر يستخدمون السلاح الناري بود مدني
* المهدي يدعو لانتخاب الولاة حال حدوث (أي كاني ماني)
*عبد الحي يكذب علي عثمان
المجهر:
*مسيرة حاشدة لأنصار النظام السابق في مدني وإصابة (3) بالرصاص
*(عبد الحي يوسف): حديث (علي عثمان) عن قناة طيبة (ليس صحيحاً)
آخر لحظة:
*اشتباكات واستخدام سلاح في موكب (الزحف الأخضر) بالجزيرة
*المهدي: نحن أكثرية و(أي كاني ماني) انتخابات مبكرة
*تورط نافذين سابقين في فساد بشركات التعدين
الدار:
* أحداث دامية في مسيرة الزحف الأخضر بود مدني والشرطة تصدر بياناً
* مواطن يطلق الرصاص على المسيرة وإصابة شخصين حالة أحدهما خطيرة
*البحث عن رأس وأطراف المرأة التي عثر على جزء من جسدها بالخرطوم
* بالصورة والقلم.. تفاصيل حول تاجر سعد قشرة الذي عثر عليه متوفياً بالقرب من كوبري المنشية
* مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين اليوم لتوضيح قراراتها بشأن حجز مؤسسات إعلامية
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحان لغة عربية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)