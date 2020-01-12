أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الصيحة:

* مسيرة هادرة لـ (الزجف الأخضر) بود مدني واشتباكات واعتقالات

السوداني الدولية:

* بلاغ ضد البشير في قضية الأستاذ أحمد الخير

*حكيم العرب الثاني قابوس في رحاب الله

الجريدة:

* أنصار الزحف الأخضر يستخدمون السلاح الناري بود مدني

* المهدي يدعو لانتخاب الولاة حال حدوث (أي كاني ماني)

*عبد الحي يكذب علي عثمان

المجهر:

*مسيرة حاشدة لأنصار النظام السابق في مدني وإصابة (3) بالرصاص

*(عبد الحي يوسف): حديث (علي عثمان) عن قناة طيبة (ليس صحيحاً)

آخر لحظة:

*اشتباكات واستخدام سلاح في موكب (الزحف الأخضر) بالجزيرة

*المهدي: نحن أكثرية و(أي كاني ماني) انتخابات مبكرة

*تورط نافذين سابقين في فساد بشركات التعدين

الدار:

* أحداث دامية في مسيرة الزحف الأخضر بود مدني والشرطة تصدر بياناً

* مواطن يطلق الرصاص على المسيرة وإصابة شخصين حالة أحدهما خطيرة

*البحث عن رأس وأطراف المرأة التي عثر على جزء من جسدها بالخرطوم

* بالصورة والقلم.. تفاصيل حول تاجر سعد قشرة الذي عثر عليه متوفياً بالقرب من كوبري المنشية

* مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين اليوم لتوضيح قراراتها بشأن حجز مؤسسات إعلامية

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحان لغة عربية للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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