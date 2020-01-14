أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الصيحة:
* وزير المالية: الموازنة تعاني من اختلال كبير
السوداني الدولية:
* مفرح لـ (السوداني الدولية): “لا مساس بالدين والقراي لن يغير المناهج بمفرده”
(السوداني الدولية) تكشف عن وزراء الدولة المرتقبين
الجريدة:
* التغيير تكشف عن تجاوزات بالزراعة وتجدد المطالبة باقالة الوزير
*رزق: جمعية القرآن الكريم لديها مصنع لمعالجة مخلفات التعدين وليس منجماً
طلاب ثلاث جامعات ينفذون وقفة احتجاجية امام التعليم العالي
المجهر:
* النيابة تطلق سراح رجل الاعمال (وجدي ميرغني)
*وزير الدولة بالخارجية الإماراتية (أنور قرقاش) يصل الخرطوم
آخر لحظة:
*وزير المالية يتمسك برفع الدعم
*التحقيق مع عصام البشير والإفراج عن وجدي
*الاتحادي: (لو المسألة تاريخ نطالب بكل الولايات)
الدار:
* بالصورة والقلم: الشرطة تتوصل لشخصية الفتاة التي عثر عليها مقطوعة الرأس والأطراف
* فحص الـ (DNA) بالادلة الجنائية يؤكد هوية الفتاة وشقيقتها تتعرف على الجثة
*القتيلة تدعى نسرين وهي من مدينة الأبيض
*مباحث شرطة الولاية تلقي القبض على مشتبه بهم وتتوصل لخيوط مهمة
* قبيلة العسيلات تختار القصاص أمام المحكمة وتصدر بيانا
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس والتاريخ للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)