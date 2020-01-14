النيلين
عناوين الصحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020م

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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الصيحة:

* وزير المالية: الموازنة تعاني من اختلال كبير

السوداني الدولية:

* مفرح لـ (السوداني الدولية): “لا مساس بالدين والقراي لن يغير المناهج بمفرده”

(السوداني الدولية) تكشف عن وزراء الدولة المرتقبين

الجريدة:
* التغيير تكشف عن تجاوزات بالزراعة وتجدد المطالبة باقالة الوزير

*رزق: جمعية القرآن الكريم لديها مصنع لمعالجة مخلفات التعدين وليس منجماً

طلاب ثلاث جامعات ينفذون وقفة احتجاجية امام التعليم العالي

المجهر:
* النيابة تطلق سراح رجل الاعمال (وجدي ميرغني)

*وزير الدولة بالخارجية الإماراتية (أنور قرقاش) يصل الخرطوم

آخر لحظة:
*وزير المالية يتمسك برفع الدعم

*التحقيق مع عصام البشير والإفراج عن وجدي

*الاتحادي: (لو المسألة تاريخ نطالب بكل الولايات)

الدار:
* بالصورة والقلم: الشرطة تتوصل لشخصية الفتاة التي عثر عليها مقطوعة الرأس والأطراف

* فحص الـ (DNA) بالادلة الجنائية يؤكد هوية الفتاة وشقيقتها تتعرف على الجثة

*القتيلة تدعى نسرين وهي من مدينة الأبيض

*مباحث شرطة الولاية تلقي القبض على مشتبه بهم وتتوصل لخيوط مهمة

* قبيلة العسيلات تختار القصاص أمام المحكمة وتصدر بيانا

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس والتاريخ للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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