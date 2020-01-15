علاجات منزلية لمرض اليرقان .. تعرف عليها‎

هناك الكثير من الأشخاص بمختلف أعمارهم مصابون باليرقان وهو المرض الذي يتسبب في اصفرار الجلد وبياض العين بسبب ارتفاع نسبة البيليروبين في الدم.

ويعرف هذا المرض أيضا باسم اصفرار الملتحمة ويحدث نتيجة لوجود مشاكل في الكلى أو بعض الأمراض الجينية مثل انيميا الفول ويتسبب في حدوث آثار سلبية على جسم الإنسان مثل الغثيان، شحوب البشرة، الصداع، آلام البطن وفقدان الشهية والحمى.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ بينك فيلا “ فإن هناك علاجات منزلية من شأنها تقليل أعراض مرض اليرقان وتعمل على الحد من تفاقمها بالإضافة لتوفير الوقاية التي يحتاجها الجسم لتفادي الإصابة بهذا المرض:

التعرض لأشعة الشمس:

من الأفضل التعرض لأشعة الشمس وخاصة الأطفال أو حديثي الولادة حيث تعمل على تماثل جزيئات البيليروبين في أجساد المصابين باليرقان ما يسهم في علاجه.

قصب السكر:

يجب تناول عصير قصب السكر بشكل مستمر لقدرته الفعالة على تعزيز نشاط الكبد، كما أنه علاج فعال لمرض اليرقان.

حليب الماعز:

يعتبر حليب الماعز ضمن مشروبات سهلة الهضم على المعدة ومناسب لجميع الأعمار، لذلك شرب كوب يومي من حليب الماعز سيساعدك على علاج مرض اليرقان والتخفيف من حدة أعراضه.

عصير العنب الأخضر:

يعتبر عصير العنب الأخضر من أكثر العلاجات الفعالة لعلاج مرض اليرقان حيث يقوم بتنظيم مستوى البيليروبين في الدم.

الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للأكسدة وهو عنصر فعال يعزز من وظيفة الكبد ويزيل الشحوم من الدم لذلك إذا كنت مصابا باليرقان احرص على تناول فنجان من الزنجبيل بشكل يومي.

الثوم:

يزيل الثوم السموم من الكبد وذلك لأنه غني بالعديد من مضادات الأكسدة القوية لذلك احرص على إدراجه في نظامك الغذائي إذا كنت مصابا بهذا المرض.

الليمون:

لليمون فوائد صحية مذهلة على صحة الجسم كما أن له دورا فعالا في حماية الكبد من الضرر وبسبب احتوائه على عناصر مضادة للأكسدة يزيل الانسداد من القنوات الصفراوية.

إرم نيوز

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