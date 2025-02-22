طب وصحة

“اليونيسيف”: تم الإبلاغ عن مئات الحالات المصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأبيض

2025/02/22
كوليرا
ارشيفية
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” إنه تم الإبلاغ عن مئات الحالات المصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأبيض، مما يشكّل خطرًا على الأطفال وأسرهم.
وأوضحت المنظمة أنه، لمواجهة تفشي المرض ستعمل مع وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية من خلال حملات التطعيم وغيرها.
في السياق ذاته، كشفت مصادر محلية لـ”الشرق” عن تكدس مستشفى كوستي التعليمي بمئات الحالات المصابة في موجة تفشي وباء الكوليرا في المدينة.
الشرق للأخبار – السودان

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