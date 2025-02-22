“اليونيسيف”: تم الإبلاغ عن مئات الحالات المصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأبيض

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” إنه تم الإبلاغ عن مئات الحالات المصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأبيض، مما يشكّل خطرًا على الأطفال وأسرهم.

وأوضحت المنظمة أنه، لمواجهة تفشي المرض ستعمل مع وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية من خلال حملات التطعيم وغيرها.