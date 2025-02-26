استمرار مشروع المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بكسلا

يواصل صندوق إعانة المرضى الكويتي مكتب السودان، بالشراكة مع جمعية العون المباشر، وبتنسيق مع وزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني في تنفيذ مشروع المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض في 13 محلية بسبع ولايات وهي شمال كردفان، الخرطوم، الجزيرة، سنار، القضارف، كسلا، والبحر الأحمر، بتكلفة تبلغ مليون وأربعمائة ألف دولار. واوضح الدكتور عبدالمجيد فضل الله المدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى الكويتي عقب اجتماع اللجنة بمقر الصندوق بكسلا أن مشروع المكافحة المتكاملة لنواقل الامراض ان المشروع يستهدف تحسين البيئة الصحية ورفع الوعي الصحي وتحفيز المجتمع على تبني حلول مستدامة لمكافحة الأوبئة معرباً عن شكره لجمعية العون المباشر ومؤكداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية في تعزيز استقرار المشاريع الصحية الإنسانية والتنموية ودعم النظام الصحي في ظل الظروف الراهنة. وأشاد بجهود شركاء العمل الصحي والإنساني ممثلي الجهات الحكومية من مفوضيات العون الإنساني ووزارات الصحة بالولايات والكوادر الصحية والإدارية والفنية والعاملين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في تنفيذ المشروع رغم تحديات الحرب.

من جانبها أكدت الأستاذة لطيفة محمد أمان مدير مشاريع إصحاح البيئة وسلامة المياه بالصندوق، أن المشروع يشمل مكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة وكلورة وسلامة المياه والتحريك المجتمعي الى جانب تعزيز الصحة وتدريب الكوادر الصحية والفنية وتنوير قادة المجتمع وتوفير المعينات. وأشارت إلى مشاركة نحو 2,208 من القوى العاملة في تنفيذ المشروع مؤكدة أن الأنشطة تسير وفق الخطة الموضوعة لكل ولاية.

يذكر أن مشروع المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض يأتي ضمن الاستجابة للطوارئ الإنسانية والصحية، حيث تم تدشينه في ديسمبر الماضي بحضور الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة، ووزير الصحة الاتحادي، والسفير الكويتي، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، ويستمر حتى نهاية مارس الجاري.

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