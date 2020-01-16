ماهو السبب الرئيسي الذي يجعل الجيش جزء من المعادلة السياسية في البلاد؟

#الجيش_السوداني

مهما يتحدث قليلي الأفق عن جيش عظيم كالجيش السوداني من نشطاء سياسيين او وقود ثورات من الصبية الغير مدركين لزمانهم ومكانهم.

ومالم يفرق الجميع ما بين جماعاتهم ومجموعاتهم واحزابهم وتنظيماتهم (والدولة) يصبحون خصما على الدولة وليس اضافة لها.

توجد مشكلة أساسية يعاني منها السودان كدولة في احزابه السياسية جميعها بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق وهو العمل على تسخير وجعل مؤسسات الدولة كانما واجهات لهم، وللأسف بعد اكثر من 20 عاما تعلم حزب المؤتمر الوطني الفرق بين الحزب والدولة، وتريد الأحزاب الكرتونية الحالية التي تدير الدولة أن تعيد نفس السيناريو لتكتشف هي بعد فوات الأوان ومرور السنوات الطويلة في الحكم وهي لن تحكم (الا شهورا).

وللأسف تعتبر نفسها حكومة منتخبة وتتعامل على هذا الوضع بمنطلق متطلبات الثورة وينسون أن العدد الكلي الذي اطاح بالبشير لم يتجاوز 300 الف شخص!!! ، وليس صحيحا مليونات فهي فقط للإستهلاك السياسي.

ليعلم الجميع (الجيش السوداني) كمؤسسة وطنية راسخة هي ليست مع اي طرف ضد طرف هي مع وحدة وسلامة السودان فقط ،،، والسبب الرئيسي الذي يجعل الجيش جزء رئيسي من المعادلة السياسية في البلاد هو زج الجيش بشكل مستمر في الآزمات السياسية والفترات الانتقالية في البلاد بسبب الأحزاب جميعها أن كانت يمينية او يسارية.

محمد السر

شارك الموضوع :



