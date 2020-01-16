أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الصيحة:
* (3) مرشحين لتولي إدارة جهاز المخابرات بعد استقالة (دمبلاب)
* البرهان: الجيش لن يسمح بأي إنقلاب ولجنة للتحقيق في تمرد (هيئة العمليات)
* الشرطة تكشف تفاصيل قتل وتقطيع فتاتين بالخرطوم
السوداني الدولية:
* محجوب محمد صالح ينجو من موت محقق
* العثور على فردي أمن مقتولين بالخرطوم
* الحرية والتغيير: طلبنا من الشباب عدم الخروج للشارع
الجريدة:
* المقاومة تضبط اجتماعات سرية للزحف الأخضر بالفولة
* البرهان: دمبلاب تقدم باستقالته من ادارة الجهاز وسننظر فيها
المجهر:
* حسم التمرد واستقالة (دمبلاب)
* (البرهان): تسلمنا (45) مدرعة من هيئة العمليات وضبطنا (6) حاويات سلاح
آخر لحظة:
* استقالة دمبلاب وجابر وعبد الغفار أبرز المرشحين لخلافته
* البرهان يكشف معلومات خطيرة عن (أحداث الثلاثاء)
* التغيير: نخاف فقدان الثورة بسبب أزمة المواصلات
الدار:
* المتهمان بقتل نسرين وتقطيعها يفجران مفاجأة حول الفتاة مروة
* أحدهما طالب طب والآخر سائف بسفارة ارتكبا الجريمتين داخل شقة برياض الخرطوم
* المتهمان يرشدان على رأس القتيلة نسرين بشارع النيل والقاء اطرافها من اعلى الكوبري
* البرهان: القوات المسلحة لن تسمح بأي إنقلاب على الشرعية الثورية
* الناطق باسم الجيش: لا توجد محاولة لاقتحام سجن كوبر والوضع الآن آمن
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اساسيات التربية التقنية للأساس والرياضيات الاساسية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)