أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الصيحة:

* (3) مرشحين لتولي إدارة جهاز المخابرات بعد استقالة (دمبلاب)

* البرهان: الجيش لن يسمح بأي إنقلاب ولجنة للتحقيق في تمرد (هيئة العمليات)

* الشرطة تكشف تفاصيل قتل وتقطيع فتاتين بالخرطوم

السوداني الدولية:

* محجوب محمد صالح ينجو من موت محقق

* العثور على فردي أمن مقتولين بالخرطوم

* الحرية والتغيير: طلبنا من الشباب عدم الخروج للشارع

الجريدة:

* المقاومة تضبط اجتماعات سرية للزحف الأخضر بالفولة

* البرهان: دمبلاب تقدم باستقالته من ادارة الجهاز وسننظر فيها

المجهر:

* حسم التمرد واستقالة (دمبلاب)

* (البرهان): تسلمنا (45) مدرعة من هيئة العمليات وضبطنا (6) حاويات سلاح

آخر لحظة:

* استقالة دمبلاب وجابر وعبد الغفار أبرز المرشحين لخلافته

* البرهان يكشف معلومات خطيرة عن (أحداث الثلاثاء)

* التغيير: نخاف فقدان الثورة بسبب أزمة المواصلات

الدار:

* المتهمان بقتل نسرين وتقطيعها يفجران مفاجأة حول الفتاة مروة

* أحدهما طالب طب والآخر سائف بسفارة ارتكبا الجريمتين داخل شقة برياض الخرطوم

* المتهمان يرشدان على رأس القتيلة نسرين بشارع النيل والقاء اطرافها من اعلى الكوبري

* البرهان: القوات المسلحة لن تسمح بأي إنقلاب على الشرعية الثورية

* الناطق باسم الجيش: لا توجد محاولة لاقتحام سجن كوبر والوضع الآن آمن

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اساسيات التربية التقنية للأساس والرياضيات الاساسية للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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