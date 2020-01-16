مهلب الفاتح يتفقد سير العمل بإدارة التغذية

ضمن جولاته التفقدية للادارات المتخصصة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية تفقد د. مهلب الفاتح الريح مدير عام وزارة الصحة والتنمية اﻹجتماعية الوزير المكلف ترافقه د. سوسن عمر فضل مدير إدارة الرعاية الصحية اﻷساسية تفقدوا سير العمل بإدارة التغذية للوقوف علي مجمل اﻷداء ومعرفة المعوقات و السبل الكفيلة لحلها وعلي شرف الزيارة التأم إجتماع مشترك بمباني إدارة النغذية إستمع من خلاله الوزير المكلف والوفد المرافق له لتنوير شامل تقرير من اﻷستاذة سبنا مبارك مدير إدارة التغذية حول سير العمل بحضور الكوادر العاملة بأقسام التعذية

وإستعرضت سبنا مهام اﻹدارة المتمثلة في توفير وتقديم الحزم اﻷساسية من خدمات التغذية العلاجية والوقائية بالمؤسسات الصحية ومعالجة سوء التغذية ببرامج التغذية اﻹضافية والعلاجية وتدخلات التغذية أثناء الطوارئ والتثقيف الصحي وتطرقت سبنا ﻷقسام اﻹدارة والتفاصيل الكاملة لسير العمل وآلية .الشراكة المشغلة للقسم وتطرقت سبنا للمراكز التي تقدم خدمات التغذية بالولاية

ومن خلال اﻹجتماع تمت مناقشة إحتياجات أقسام التغذية د. سوسن عمر فضل مدير الرعاية الصحية اﻷساسية إمتدحت جهود إدارة التغذية وكبير إهتمامها بمعالجة أمراض سوء التغذية واكدت وقفتها ومساندتها ﻹدارة التغذية

د. مهلب الفاتح المدير العام الوزير المكلف أشاد بجهود إدارة التغذية والتنظيم الرائع وحرصها على تقديم خدمات التغذية العلاجية للمرضى ومتابعة حالات سوء التغذية مشيرا ﻷهمية التقارير الدورية لمعرفة المؤشرات والمتابعة والتقييم وعضد د.مهلب علي أهمية التأسيس لبناء نظام فعال لبرامج التغذية وضرورة وجود آلية ﻹسترداد السواقط ومتابعة المرضى المصابين بالدرن

وأكد د. مهلب دعمه للإدارة ومعالجة المعوقات حتى تطلع بدورها في معالجة حالات سوء التغذية لتحقيق اﻷهداف المنشودة.

سونا

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