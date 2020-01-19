الصحة: خدمات علاجية وقائية للمواطنين بمعرض الخرطوم

تقدم وزارة الصحة بولاية الخرطوم ضمن فعاليات معرض الخرطوم الدولي الذي سيجري إفتتاحه “الإثنين” خدمات طبية تشمل خدمات علاجية ووقائية للمواطنين.

وتشمل الخدمات الطبية بحسب”وكالة أنباء السودان الرسمية” عيادات للكشف المجاني في عدد من التخصصات متمثلة في عيادة السكري والضغط وعيادة الإرشاد التغذوي والوزن المثالي مع قياس حجم كتلة الجسم ، عيادة الإقلاع عن التدخين والمخدرات ، عيادة البصريات ومعالجه الأخطاء الانكساريه “كشف النظر” ، عيادة الإيدز “الفحص الطوعي والإرشاد النفسي” والتطعيم ضد الحمى الصفراء ، بجانب معمل لفحص الكبد الوبائى والملاريا وخدمات التبرع بالدم.

السوداني

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