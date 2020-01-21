فوائد مذهلة لزبدة الفول السوداني .. وخبراء ينصحون تناولها بهذه الطريقة

كشف خبراء، أن تناول جرعة واحدة من زبدة الفول السوداني في اليوم الواحد كافية لإمداد الجسم باحتياجه من النياسين (فيتامين ب 3) والطاقة.

فؤاد زبدة الفول السوداني

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” نقلا عن موقع “ستاندرد ميديا”، فإن زبدة الفول السوداني تحتوي على “فيتامين ب 6” والبوتاسيوم والمغنزيوم والزنك والفسفور، وهذه المواد تقوي العظام وخلايا الجسم.

ومن المعروف أن زبدة الفول السوداني مشبعة بالدهون، لكن تناولها قد يعين على خسارة كيلوغرامات من الوزن الزائد، حسب باحثين، والسبب هو أنها تبقي الإنسان في حالة من الشبع وتصرفه عن تناول المزيد من الطعام.

تناوله بجانب الخبز

لكن الإكثار من زبدة الفول السوداني قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال عرقلة حركة الدم في الأوعية الدموية، وهذا الاضطراب من شأنه أن يحدث أمراضا على مستوى القلب. وينصح الخبراء بتناول زبدة الفول السوداني إلى جانب قطعة من الخبز، أو إضافتها إلى عصير من الحليب والموز والشوفان.

صحيفة المرصد

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