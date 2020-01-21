الأعمدة السبعة للخلاص

1/ العالم الحر لا يعترف إلا بحكومة ديمقراطية منتخبة

2/ المؤسسات المالية الدولية لن تتعامل إلا مع حكومة منتخبة

3/ المحيط الإقليمي لن يحترم إلا قيادة منتخبة

4/ الحالة الصوتية للأحزاب السياسية لن تتواضع إلا بإرادة الصندوق

5/ الشارع السوداني لن ينتقل من حالة الهتاف إلى حالة الواقعية إلا بحكومة شرعية منتخبة

6/ لن توقع الحركات المسلحة اتفاقاً دائماً وتحت الضمانة الدولية إلا مع حكومة منتخبة

7/ ولن يكون لنا دستور دائم وبرنامج متفق عليه للخلاص إلا بحكومة منتخبة

الحل الوحيد العقلاني والمتاح الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو الذهاب إلى المجهول

حسين خوجلي

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