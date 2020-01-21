الأعمدة السبعة للخلاص
1/ العالم الحر لا يعترف إلا بحكومة ديمقراطية منتخبة
2/ المؤسسات المالية الدولية لن تتعامل إلا مع حكومة منتخبة
3/ المحيط الإقليمي لن يحترم إلا قيادة منتخبة
4/ الحالة الصوتية للأحزاب السياسية لن تتواضع إلا بإرادة الصندوق
5/ الشارع السوداني لن ينتقل من حالة الهتاف إلى حالة الواقعية إلا بحكومة شرعية منتخبة
6/ لن توقع الحركات المسلحة اتفاقاً دائماً وتحت الضمانة الدولية إلا مع حكومة منتخبة
7/ ولن يكون لنا دستور دائم وبرنامج متفق عليه للخلاص إلا بحكومة منتخبة
الحل الوحيد العقلاني والمتاح الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو الذهاب إلى المجهول
حسين خوجلي
4 تعليقات
اول شي ننضف البلد من الزواحف والجرزان الزيك ديل واللصوص وتجار الدين وبعداك نبدا سودان جديد ….الله انتقم منك ومن الكيزان
أنه قلب ام عين الحق
الا لمن كابر أو تخدر أو غفل أو تغفل اوتسكع أو تساكع أو تخامر أو تخمر أو تفالح أو تفولح أو قطيع او تقوطع….
كلام كبار قبل الودار…
انظر وفكر وحلل الرأي والجوهر ..ولا علاقه لك بالشكل والمظهر
القحاطة لا يردون مثل هذه الحكمه
هم كالنعام يجدوون فقط دفن الرؤوس في الرمال.
الان وقعوا في رمال الغضب الاخضر المتحركة.
يسقطوا اولا بالزحف الاخضر ثم يسقطوا في الإنتخابات ثم ندرمهم في جحورهم.لا نريد بني علمان علي سطح الأرض.
عشنا ثلاثين عاما عجافا كنا فيها حثالة العالم بفضلكم.لا احترام من أي دولة محترمة سواء في محيطنا الإقليمي العربي والافريقي أو الدولي . لا تعامل مع مؤسسات النقد الدولية . الشارع كان يثور ويهدأ وفقا لآلة القمع الباطشة .أحزاب الفكة رضيت بفتات كان يريقه لها المؤتمر الوطني المحلول الغابر الله لا عاده.الحركات المسلحة جالسة الآن في طاولة التفاوض وبأذن الله توقع . كم وددت عندما يتعلق الأمر بالقانون والدستور أن يصمت امثالك .تأكد يا هذا أن صمتك ومعك آخرون تعرفهم ونعرفهم خيرا لك مما تقول في دينك ودنياك وعاقبة امرك .لو علمنا فيكم خيرا في الفعال والمقال لما آل الأمر إلي ما هو كائن الآن .