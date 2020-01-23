اعلان السودان خاليا من وباء الكوليرا

اشاد الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة بالجهود التي بذلت و أدت إلى القضاء على مرض الكوليرا بالبلاد.

وقال فيصل في بيان صحفى أوردته ( سونا) يسعدني باسم الحكومة الإنتقالية أن أنقل لكم تأكيد وزارة الصحة السودانية بأن السودان أضحى خاليا من وباء الكوليرا بالاستناد للمعايير التي حددتها اللجنة الفنية للإستجابة لطوارئ وباء الكوليرا بوزارة الصحة الإتحادية و منظمة الصحة العالمية، بعد أن تم تشخيص آخر حالة إصابة بالكوليرا في الثاني من ديسمبر ٢٠١٩م.

وعبر الناطق الرسمى للحكومة عن شكره لكل الجهات المحلية والأجنبية التي اسهمت في هذا الجهد وفي مقدمتها وزارة الصحة الاتحادية و الوزارات الولائية والكوادر والعاملين في المهن الصحية، خصوصا وأنها انتهجت مبدأ الشفافية والعمل الحازم من أجل توسيع الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية الأساسية وتحسين التنسيق على كافة المستويات الأمر الذي سهل تدخل الحكومة للتعامل مع الوباء.

الخرطوم ( كوش نيوز)

شارك الموضوع :



