فوائد الرمان لصحة الأطفال .. علاج للأنيميا وحماية من السرطان

الرمان من أشهر الفواكه التى يفضلها الأطفال، نظرًا للونه الأحمر المميز ومذاقه اللذيذ، ويمتلك الرمان العديد من الخصائص الطبية كعلاج للأمراض مثل الأنيميا والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي.

وكشفت الدراسات الطبية أن عصير الرمان يدمر الالتهابات البكتيرية ويزيل المهيجات من الجسم ويقلل الالتهابات، ويحتوى الرمان على العديد من المواد الكيميائية الحيوية والإنزيمات لذا فهو يملك خصائص مضادة للالتهابات.

والرمان غنى بالمواد المضادة للأكسدة التي تحظى بشعبية مثل الفلافونويدات التي تكون فعالة للغاية في مواجهة جذور السرطان، كما أن الاستهلاك المنتظم للثمرة يمنع خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال، حيث يمنع البلوغ المبكر وخطر الإصابة بسرطان الثدى فى وقت لاحق من العمر.

ووفقًا لموقع “webmed” هناك عدة فوائد مذهلة للرمان خاصة للأطفال ويجب الحرص على تناوله لمكافحة الأمراض وعلاجها بطرق طبيعية وبسيطة.

ونستعرض من خلال الفيديو التالى فوائد الرمان لصحة الأطفال.

عصير الرمان يدمر الالتهابات البكتيرية

يزيل المهيجات من الجسم ويقلل الالتهابات.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي

قشر الرمان والأوراق واللحاء يمكن أن يهدئ اضطرابات المعدة.

يقضى على الديدان المعوية

يساعد شرب عصير الرمان على قتل الديدان المعوية بشكل فعال.

مكافحة نزلات البرد والحمى

يحتوى على المواد المضادة للأكسدة لمكافحة نزلات البرد وتنظيم الأنفلونزا.

علاج مشاكل الأسنان

يعالج الرمان مشاكل التسنين عند الأطفال

يحمى أسنانهم من العديد من الأمراض الفموية

مضادة للفيروسات والجراثيم التى تقلل أمراض الفم.

يحمى الكبد

تناول الرمان يحسن أداء كبد الطفل

يساعد فى مكافحة الضغوط المؤكسدة وحماية الكبد.

علاج فقر الدم

يمد الرمان الأطفال بالحديد، ويقلل أعراض فقر الدم.

الوقاية من الإصابة بالسرطان عند الأطفال

الرمان غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تواجه السرطان

صحيفة اليوم السابع

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