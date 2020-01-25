رغم أهميتها… احذر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء

على الرغم من أهميتها وفوائدها المتعددة للجسم، فإن بعض خبراء التغذية قد حذروا من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء.

وأفاد الموقع الإلكتروني “مصراوي”، صباح اليوم الجمعة، بأن خبيرة التغذية الألمانية، زيلكه ريستماير، قد أكدت أن اللحوم تتمتع بفوائد جمة لصحة الإنسان، غير أنها لا تخلو من المخاطر في حال الإفراط في تناولها.

وأوضحت ريستماير أن اللحوم تمد الجسم بعناصر غذائية مهمة؛ كونها غنية بالبروتينات ومجموعة فيتامينات B بما في ذلك فيتامين B12، بالإضافة إلى الحديد والزنك والسيلينيوم.

ونقل الموقع الإلكتروني على لسان الخبيرة الألمانية أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والنقانق يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون، لا سيما بالاشتراك مع السِمنة المفرطة وقلة الحركة.

وتمهد اللحوم الغنية بالدهون الطريق للإصابة باضطرابات أيض الدهون، بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية والكوليسترول، مما يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والكبد الدهني.

وقدمت خبيرة التغذية الألمانية روشتة طبية لتجنب هذه المخاطر الجسيمة، حيث تنصح بتناول اللحوم بمعدل يتراوح بين 300 و600 غرام أسبوعيا على الأكثر، مع مراعاة اختيار الأصناف القليلة الدهون، وتحضيرها بشكل صحي كالشواء والطهي بالبخار أو في الفرن.

سبوتنيك

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