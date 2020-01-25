عابدون يشيد بصحة الخرطوم

كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن نسبة التردد وسط العيادات الخاصة بجناح الوزارة بمعرض الخرطوم الدولي ببري في الدورة 37 خلال الفترة الواحدة من اليوم بلغ بالعيادة الواحدة 45 مريض، فيما تم تقديم خدمة الاسعاف لعدد 103 وتم علاج 150 مريض بقسم البصريات بعد الكشف المجاني عليهم، وتم توزيع نظارات القراءة مجاناً، فيما بلغ التردد بخدمة المعامل 81 مريض، منها 47 فحص لالتهاب الكبد الوبائي والايدز والهيموقلوبين والفصيلة، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 34 متبرع ). واشاد والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون خلال زيارته جناح الوزارة بمعرض الخرطوم الدولي بالدور الكبير الذي تقدمة وزارة الصحة من خلال العيادات وفي تقديم الخدمة المجانية للمواطن ، مشيرا إلى أن العيادات تحتاج الي إفراد مساحات اكبر وتحديد موقع استراتيجي لتسهيل عمل الكوادر الطبية ومتلقي الخدمة. وفي السياق قال مدير إدارة المعامل د. احمد محمد عبدالله ان العمل الذي تم من قبل الفرق الطبية بانه ضخم وياتي استجابة للمتبرعين الطوعين من تلك المناطق حيث توفر عدد كبير من المتبرعين من الفصائل النادرة مشيداً بالعمل في الاقسام وخصوصاً الإسعاف لسرعة وصول المريض في حالة حدوث اي طارئ الي المستشفي إضافة إلى التوعية المقدمة بالجناح في كافة مجالات الصحة ،مبينا ان التردد في .قسم العناية لمريضى السكري بلغ (107) مريضا وتم تحويل عدد من المرضي الي المراكز المتخصصة.

سونا

شارك الموضوع :



