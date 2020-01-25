الرئيس الصيني يحذر من “خطورة” الأوضاع مع تفشي فيروس كورونا

السلطات الصينية علقت جميع الرحلات السياحية داخل البلاد وإلى خارجها، بالتزامن مع عطلة رأس السنة الجديدة.

وصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، السبت، الوضع الذي تشهده بلاده نتيجة التفشي السريع لفيروس “كورونا” القاتل الجديد بـ “الخطير”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شي خلال اجتماع لقادة الحزب الشيوعي الحاكم، بالتزامن مع عطلة رأس السنة الصينية الجديدة، نقلها تلفزيون الصين المركزي (CCTV).

وأكد الرئيس الصيني في الاجتماع على الجهود العاجلة والموسعة التي تبذلها الحكومة للسيطرة على الوضع الخطير.

من جانبها، ذكرت صحيفة “تشاينا ديلي” الحكومية أن سلطات البلاد علقت جميع الرحلات السياحية داخل البلاد وإلى خارجها.

وعادة ما يسافر السياح الصينيون إلى مناطق داخل البلاد وخارجها خلال فترة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، التي أعلنت بكين إلغاءها بسبب الوفاء الفيروس التي اودى بحياة 41 شخصًا في الصين.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت اللجنة الطبية الوطنية في الصين، بأن 41 شخصا توفي حتى الآن جراء الفيروس، بينما وصل عدد المصابين إلى ألف و287 شخصا، 237 منهم في حالة خطرة.

وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ “فيروس ووهان” نظرا لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وأول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر الماضي بمدينة ووهان.

الأناضول

شارك الموضوع :



