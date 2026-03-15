حبس الفنان محمود حجازي 6 أشهر في قضية التعدي على زوجته

قضت محكمة جنح مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بحبس الفنان المصري محمود حجازي لمدة 6 أشهر، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته خمسة آلاف جنيه، وذلك في القضية المقامة ضده بتهمة التعدي بالضرب على زوجته رنا طارق.

تعود القضية إلى عدة أسابيع ماضية، عندما تقدمت سيدة ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة السادس من أكتوبر ضد الفنان، مؤكدة أنها زوجته، حيث تعدى عليها بالضرب جراء خلافات أسرية عادية.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيق، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمحاكمته في القضية.

قضية اغتصاب

من جانب آخر يواجه الفنان محمود حجازي قضية أخرى حيث اتهمته فتاة أجنبية من أصول مصرية، بالتعدي عليها ومحاولة اغتصابها داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأحيلت القضية للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات بها، وأخلت سبيله على ذمة القضية، وأحالت بعدها حجازي إلى المحكمة الجنائية المختصة.

يذكر أن محمود حجازي، هو فنان مصري شاب ولد بالقاهرة عام 1989، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بعد دراسة التمثيل والإخراج.

شارك حجازي في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم “حرب كرموز” و “سوق الجمعة” و “هروب اضطراري”، ومسلسل “كلبش” و “سرايا عابدين” وغيرها من الأعمال الفنية.

العربيه نت