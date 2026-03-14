آيفون القابل للطي سيقدم تجربة تعدد مهام بواجهة تشبه الآيباد

سيشمل هاتف آيفون القابل للطي القادم من شركة أبل تحديثات لنظام التشغيل iOS تُتيح لأول مرة تصميمات مشابهة لتصميمات الآيباد، بالإضافة إلى إمكانية عرض التطبيقات جنبًا إلى جنب، مما يُعزز جاذبية الجهاز لتعدد المهام.

سيحتوي هذا الجهاز، الذي طال انتظاره من “أبل” في هذه الفئة، على شاشة داخلية قابلة للطي بحجم يُقارب حجم آيباد ميني، وفقًا لمصادر مطلعة. كما سيحتوي على شاشة خارجية بحجم شاشة آيفون صغير

وستستخدم الشاشة الداخلية نسبة عرض إلى ارتفاع واسعة، وهو اختلاف عن النسب في الهواتف القابلة للطي المتوفرة حاليًا في السوق. وقالت المصادر إنه يُتوقع أن تكون هذه الميزة نقطة بيع رئيسية، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه “العربية Business”.

تواجه “أبل” ضغوطًا لإثبات قدرتها على إضفاء حيوية جديدة على هذا التصميم. ويأتي إطلاق آيفون القابل للطي هذا الخريف بعد سبع سنوات من إطلاق منافستها الرئيسية، سامسونغ إلكترونيكس، لأول هواتفها القابلة للطي.

ويهدف تصميم “أبل” إلى جعل الجهاز أكثر جاذبية لمشاهدة الفيديوهات، وفقًا للمصادر. كما يُفترض أن يُصبح بإمكان المطورين إعادة تصميم تطبيقاتهم على الآيفون بسهولة أكبر لتُصبح أقرب إلى برامج الآيباد.

تعمل “أبل” على تطوير تصميمات جديدة لتطبيقات iOS، وتُجري تحديثات شاملة لبرامج آيفون الأساسية لإضافة أشرطة جانبية على طول الحافة اليسرى للشاشة، على غرار العديد من تطبيقات الآيباد.

وسيتمكن المطورون من تكييف برامج آيفون الخاصة بهم مع الواجهة الجديدة، التي ستستخدم نسبًا مشابهة لنسبة الآيباد في الوضع الأفقي.

على الرغم من توفير تجربة استخدام تُشبه الآيباد، سيعمل الآيفون القابل للطي بنظام تشغيل iOS العادي لهواتف آيفون، وليس بنظام تشغيل iPadOS الخاص بالأجهزة اللوحية من “أبل”. وهذا يعني أنه سيحتفظ بنظام تعدد مهام أبسط، بدلًا من اعتماد واجهة سطح المكتب التي تم تقديمها في iPadOS 26. كما أنه لن يدعم تشغيل تطبيقات الآيباد الحالية بشكل افتراضي.

بينما لن يدعم الآيفون القابل للطي تشغيل عدة نوافذ في وقت واحد مثل الآيباد ميني، فإنه سيتمكن من عرض تطبيقين جنبًا إلى جنب. وهذا يُطابق ميزة رئيسية في الهواتف القابلة للطي التي تُقدمها سامسونغ، وغوغل التابعة لشركة ألفابت، وغيرها من الشركات.

