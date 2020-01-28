العلماء يفجرون مفاجأة عن مرض باركنسون

نشر باحثون في المجلة العلمية “Nature Medicine” مقالا علميا، يدعون فيه أن مرض شلل الرعاش (باركنسون) قد يكون مرضًا خلقيًا.

والمشاع أن هذا المرض العصبي يصيب المسنين، على الرغم من أن الأعراض تظهر بوتيرة بطيئة للغاية.

ومن أسباب الإصابة بهذا المرض هو تلف وموت الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين، المسؤول عن تنسيق حركة العضلات مثل الارتعاش أو فقدان التوازن بشكل متكرر.

ولا يعرف العلماء، إلى وقتنا هذا، الأسباب الدقيقة التي تسبب هذا المرض، حيث لا يوجد أي دواء للشفاء منه ولكن يمكن فقط تخفيف الأعراض.

ووجد العلماء العديد من التشوهات المرتبطة بهذه الخلايا العصبية منذ الولادة، حيث قال الدكتور كلايف سفيندينسن إن منهجية العلماء منحتهم عمومًا “نافذة إلى الماضي”، ما أتاح لهم أن يلاحظوا كيف يمكن لخلايا الدوبامين أن تعمل منذ ولادة المريض.

وأشار العلماء إلى أن مرض باركنسون يمكن أن يبدأ في الرحم ومع ذلك، سيتعين على المتخصصين إجراء العديد من التجارب في هذا الاتجاه من أجل التأكد من صحة هذه الادعاءات.

سبوتنيك

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