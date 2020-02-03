وفيات كورونا ترتفع إلى 361 والإصابات إلى 17205

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع يوم الأحد إلى 361.

وأضافت أنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة في إقليم هوبي وحالة واحدة في بلدية تشونغ تشينغ. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17205.

من جهة أخرى، قال مسؤولون فرنسيون إن طائرة تقل أكثر من 250 شخصا من 30 دولة وصلت فرنسا اليوم الأحد قادمة من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد. وهبطت الطائرة في قاعدة جوية عسكرية في إيستر بجنوب فرنسا.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون إن 124 شخصا سيُنقلون إلى بلادهم من بين 254 شخصا تم إجلاؤهم من ووهان. وسيتم وضع 64 فرنسياً في الحجر الصحي، سواء في منتجع كاري لو روي لقضاء العطلات في جنوب البلاد أو بمركز لتدريب رجال الإطفاء قرب إيكس اون بروفانس.

وسيبقى 60 شخصاً من غير الأوروبيين، بينهم أشخاص من المكسيك والبرازيل ورواندا وجورجيا، في الحجر الصحي في فرنسا لمدة 14 يوما، هي فترة حضانة الفيروس.

وظهرت على 20 شخصاً ممن تم إجلاؤهم بعض أعراض الإصابة بكورونا، وتم احتجازهم في القاعدة العسكرية لحين إجراء الفحوص الطبية اللازمة لتحديد مدى إصابتهم بالفيروس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن الطائرة تقل مواطنين من 30 بلداً.

وقالت جمهورية التشيك إن لها خمسة مواطنين على متن هذه الطائرة وإنهم سيسافرون إلى بروكسل حيث سيتم نقلهم إلى وطنهم بطائرة تشيكية.

وقالت السويد إن نحو عشرة من مواطنيها على متن الطائرة الفرنسية أيضا، وإنه سيتم نقلهم إلى السويد. وكان على متن الطائرة كذلك مواطنون بريطانيون.

(رويترز)

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