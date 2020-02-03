عمسيب: دجاج حمدوك يسقط مع أول “دبل كيك” من صلاح قوش

جداد البشير ا ظل صامدآ “يكاكي ” لأكثر من ثلاثة عقود .. 30 سنة من “المكاكاة ” .. في مقابل دجاج حمدوك الذي كف عن “المكاكاة” بعد أول ثلاثة شهور ..

سقط جداد حمدوك بعد 3 شهور فقط .. ونحن الذين كنا نطمح في أن نكمل صراعنا مع هذا الدجاج طيلة التسعة شهور التي سيحكمها حمدوك ..

سقط دجاج حمدوك مع أول “دبل كيك” من صلاح قوش .. ومع أول دعوة للبرهان لمقابلة “سرية” مع شخصية مهمة في دولة أفريقية جارة .. ومع أول دعوة للبرهان لأمريكا ..

سقط دجاج حمدوك بعد أن أتضح لهم أن حمدوك مجرد أشاعة .. أفندي أخر من زجاج ..

نحن سابقين الناس بمسافة ولذلك فأننا نقول لهم جهزوا لوضع أنتقالي جديد حمدوك أخذ الضربة القاضية من يوم عثمان ميرغني ..

فلنبدأ بتجهيز حكومة الفترة الأنتقالية بأسرع فرصة .. نجهز وثيقة دستورية تقضى علي هذا الوضع المشوه وتجعل رئيس الوزراء رئيس وزراء حقيقي .. ولنضرب أجلآ معلنآ لهذه الأنتخابات ..

أما ما يلي الحركات المسلحة والسلام .. فأعتقد أن هذه المهمة هي من صميم مهام الحكومة المنتخبة القاعدة وليست من مهام حميدتي أو كباشي ..

‎عبد الرحمن عمسيب‎



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