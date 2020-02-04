الصحة: (7558) حالة تسمُّم خلال عامين واتجاه لإنشاء مركز للسموم

كشف نائب مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. عصام أحمد الحسن، عن استقبال مُستشفيات الولاية في عامي 2017 و2018م، (7558) حالة تسمُّم، توفي منهم (37) شخصاً.

وأعلن د. عصام في تصريحٍ أمس، عن اتّجاه لإنشاء مركزٍ للسموم، وأشار إلى أنّ من أسباب حالات التسمُّم تناول أدوات النظافة المنزلية ومحاليل التجميل وسم الفار ومُعقّمات الجروح والسينر والبنزين والزئبق والمُبيدات الزراعية المُستخدمة في نظافة الزراعة، وأقر بافتقار البلاد لمعامل السيانيد المُستخدم بكثافة في مناطق التعدين الأهلي.

الخرطوم: ابتسام حسن

صحيفة الصيحة

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