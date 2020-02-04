طوارئ في مصر بعد الاشتباه بأول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، حالة الطوارئ بمستشفى هيئة قناة السويس في منطقة الإسماعيلية شرق البلاد، بعد الاشتباه بإصابة مواطن سعودي بفيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في الصين مؤخرا وأدى لوفاة المئات وإصابة الآلاف وأحدث حالة من الطوارئ الصحية حول العالم.

وكشف مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ أن الشخص المشتبه به يحمل الجنسية السعودية وكان على متن إحدى السفن العابرة من المجرى الملاحي بقناة السويس.

بدورها، أرسلت وزارة الصحة وفدا طبيا على أعلى مستوى إلى مستشفى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، للتعامل مع المواطن السعودي حال التأكد من إصابته بالفيروس القاتل.

وعن الاشتباه بإصابة طفل رضيع بالكورونا، قالت الوزارة في بيان إنه ”تم تسجيل حالة إصابة بفيروس من نوع OC43 لطفل رضيع من برج العرب بالإسكندرية“، موضحة أن ”الفيروس المذكور عادي وغير قاتل ولا يمثل خطرا على الصحة“.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية علاء عثمان، في البيان، إن ”فيروس كورونا من نوع OC43 يختلف عن فيروس كورونا المستجد 2019-nCoV في الصين“، مؤكدا أن ”الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده، ولم يتصل مع أي شخص قادم من مناطق فيروس كورونا المستجد“.

إرم نيوز

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