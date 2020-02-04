انطلاق فعاليات المؤتمر ال21 لاختصاصي جراحة العيون

انطلقت اليوم الثلاثاء بفندق كورنثيا فعاليات المؤتمر الحادي والعشرين لاختصاصي الطب وجراحة العيون ” .

وقالت د. سميرة محمد إبراهيم رئيس الجمعية السودانية لاختصاصي العيون، لدي مخاطبتها المؤتمرأنه علي الرغم من العدد الكبير من الاختصاصيين الا ان مشكلة ومسببات العمي مازالت عالية وتكاد تكون مثل النسبة العالمية.

وأشارت ان لدى السودان – مشكلة حقيقية في الوصول للمناطق الطرفية لإجراء عمليات المياه البيضاء بتلك المناطق.

واضافت ان العمل كله يتركز في الخرطوم وعواصم الولايات، وان المرضي يعانون في الوصول الي المستشفيات والمراكز الصحية للعلاج، وان هناك مرضي لايقدرون حتى علي دفع تكاليف العمليات اما بسبب الفقر او الجهل.

وشددت سميرة علي ضرورة دعم عمليات الكتراكت بجانب زيادة التوعيه للوصول للمرضي بالولايات.

وأضافت ان المؤتمر يهدف للتعريف بأحدث ما توصل اليه الطب في مجال العيون فضلا عن تبادل الخبرات، مشيرة الي المؤتمر يشارك فيه أكثر من 500 إضافة إلى الخبراء من خارج السودان ومن الداخل واطباء من الولايات، ويعتبر المؤتمر تظاهرة اجتماعية للأطباء

وقالت سميرة ان المؤتمر يناقش العديد من الاوراق أهمها أمراض المياه البيضاء والمياه السوداء والأمراض الوراثية، الشبكية، القرنية، امراض الاطفال خاصة الحول وورقة عن الخدمات العامة في مجال تأهيل المكفوفين وورقه عن إصابات العيون.

ولفتت إلى أن طب وجراحة العيون في السودان تطور وان خدمات وعمليات العيون متوفرة في العاصمة وعواصم الولايات.

وناشدت وزارة الصحة الإتحادية بإنشاء أقسام او مراكز للعيون بكل المستشفيات الطرفية بالولايات حتى نتمكن من الوصول لكل المرضى خاصة مرضي المياه البيضاء.

ومن جانبه قال المهندس مهند الزين مدير شركة فوروايز المنظمة للمؤتمر ، ان المؤتمر يأتي بعد تأجيل عام من الزمن المحدد سابقا نسبة لتزامن المؤتمر مع ثورة ديسمبر المجيدة، مشيرا الي ان الشركة استخدَمت اخر تقنيات ادارة المؤتمرات العالمية من طرق التسجيل وادارة الملفات الالية.

الجدير بالذكر ان الشركة تقوم بتنظيم هذا الحدث العالمي للمرة الثانية علي التوالي.

سونا

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