منظمة الصحة: فيروس كورونا لا يمثل وباءً عالمياً

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة «وباء عالمي».

وقالت سيلفي بريان رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في المنظمة للصحافيين في جنيف «حاليا لسنا في حالة وباء عالمي»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت بريان إنه في الوقت الذي يتم رصد انتقال سريع للفيروس في هوباي، تعد الحالات خارج المقاطعة «حالات انتشار» مع تجمعات متفرقة من حالات العدوى.

وفي نفس الوقت تطبق السلطات في الصين تدابير حازمة لوقف انتشار العدوى فيما اتخذت دول أخرى سجلت إصابات، تدابير لمنع انتشار الفيروس.

وأضافت بريان «نأمل أنه بناء على تلك التدابير في هوباي وأماكن أخرى تم تسجيل انتشار إليها، يمكننا وقف العدوى والتخلص من الفيروس».

وكانت المنظمة قد أعلنت الخميس حالة «الطوارئ الدولية» بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» الجديد إلى عشرة أضعاف في أسبوع داخل الصين وانتقاله إلى أكثر من 12 دولة.

و«كورونا» أودى بحياة 427 مصابا حتى الآن، وانتشر في أنحاء العالم وأثار مخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي.

وزاد العدد الإجمالي للإصابات بالصين بواقع 3235 حالة ليصل إلى 20438 حالة إصابة، وتوجد على الأقل 151 حالة في 23 بلدا آخر أو منطقة أخرى.

الشرق الأوسط

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