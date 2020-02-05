الصحة الاتحادية:تجهيزات لاستقبال الطلاب القادمين من الصين

عقدت اللجنة الفنية للتصدي والاستعداد لمرض كورونا بوزارة الصحة الاتحادية اجتماعها اليوم برئاسة وكيلة الوزارة الدكتورة سارة عبدالعظيم بقاعة الطوارئ بحضور عدد من أولياء أمور الطلاب السودانيين الدارسين بجمهورية الصين.

وأكدت الوزارة ،على تكوين اللجنة التنسيقية القومية العليا للتصدي لكورونا والتي تضم كافة الوزارات بجانب سلطة الطيران المدني.

واستعرضت الوزارة، آخر التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب القادمين من الصين، منوهة إلى وضع خطة تفصيلية في سبيل تنفيذ ذلك.

وأشارت الوزارة، إلى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية مع العمل على تحسين الأداء .

وفي مداخلتهم، أشاد أولياء أمور الطلاب بماتم من تجهيزات واستعدادات لإجلاء أبنائهم من الصين منادين بضرورة عكس ماتقوم به الوزارة بأجهزة الإعلام لبث الاطمئنان وسط أسر الطلاب ولدحض الشائعات والأخبار غير الدقيقة.

سونا

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