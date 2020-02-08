أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020م

الصيحة:

* كباشي: تجاوزنا تداعيات (عنتيبي)

* نيابة الفساد تحجز على المدينة الرياضية

* التعايشي: الفراغ السياسي بالولايات يهدد الفترة الانتقالية

السوداني الدولية:

* الشفيع خضر: يحذر من انقسام قوى الحرية والتغيير

* متظاهرون بالخرطوم يرفضون التطبيع ويحرقون العلم الاسرائيلي

* القوات المسلحة تغلق الشوارع المؤدية للقصر

الجريدة:

* قوى الاجماع: تأييد قيادات الجيش للقاء عنتيبي إنقلاب

* محتجون يغلقون السوارع الرئيسية بعطبرة ويطالبون بوالي مدني

* الشفيع خضر: جمدوك على علم بلقاء برهان نتنياهو

المجهر:

* كباشي: تداعيات لقاء (البرهان – نتنياهو) أخرت استئناف المفاوضات

* وفاة (3) مسنين بدار العجزة في القضارف بسبب الإهمال

آخر لحظة:

* الشروع في إجراءات عبور الطائرات إلى اسرائيل

* التغيير: حمدوك حركته بطيئة ومحتاج (لزة)

* استدعاء مسؤول رفيع للمثول أمام المحكمة

* إمهال الحكومة مجدداً لدراسة زيادة الخبز

الدار:

* إمام مسجد: نميري قابل الاسرائيليين قبل البرهان ولا مانع التطبيع لصالح السودان

* بعد نشر الخبر من الدار: العثور على موظف محلية كرري غريقا بالسقاى

* التعايشي: الفراغ السياسي في الولايات يهدد الفترة الانتقالية

* التغيير تسلم حمدوك ترشيحات الولاة

* المحكمة تستمع لاقوال طفل في قضية مقتل ابو ركو

* اليوم طلاب الشهادتين: امتحان التربية التقنية للاساس والحاسوب للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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