أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020م
الصيحة:
* كباشي: تجاوزنا تداعيات (عنتيبي)
* نيابة الفساد تحجز على المدينة الرياضية
* التعايشي: الفراغ السياسي بالولايات يهدد الفترة الانتقالية
السوداني الدولية:
* الشفيع خضر: يحذر من انقسام قوى الحرية والتغيير
* متظاهرون بالخرطوم يرفضون التطبيع ويحرقون العلم الاسرائيلي
* القوات المسلحة تغلق الشوارع المؤدية للقصر
الجريدة:
* قوى الاجماع: تأييد قيادات الجيش للقاء عنتيبي إنقلاب
* محتجون يغلقون السوارع الرئيسية بعطبرة ويطالبون بوالي مدني
* الشفيع خضر: جمدوك على علم بلقاء برهان نتنياهو
المجهر:
* كباشي: تداعيات لقاء (البرهان – نتنياهو) أخرت استئناف المفاوضات
* وفاة (3) مسنين بدار العجزة في القضارف بسبب الإهمال
آخر لحظة:
* الشروع في إجراءات عبور الطائرات إلى اسرائيل
* التغيير: حمدوك حركته بطيئة ومحتاج (لزة)
* استدعاء مسؤول رفيع للمثول أمام المحكمة
* إمهال الحكومة مجدداً لدراسة زيادة الخبز
الدار:
* إمام مسجد: نميري قابل الاسرائيليين قبل البرهان ولا مانع التطبيع لصالح السودان
* بعد نشر الخبر من الدار: العثور على موظف محلية كرري غريقا بالسقاى
* التعايشي: الفراغ السياسي في الولايات يهدد الفترة الانتقالية
* التغيير تسلم حمدوك ترشيحات الولاة
* المحكمة تستمع لاقوال طفل في قضية مقتل ابو ركو
* اليوم طلاب الشهادتين: امتحان التربية التقنية للاساس والحاسوب للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)