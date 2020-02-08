هل يستطيع الثوم حمايتنا من فيروس “كورونا” ؟

يعتبر تناول الثوم من النباتات التي تعزز مناعة الجسم لدى الإنسان، ولكن هل يمكن للثوم الذي يوصف دائما للمصابين بأمراض البرد والجهاز التنفسي أن يساعد في الوقاية من فيروس «كورونا» الجديد؟.

هذا ما كشفه الخبير الروسي الدكتور زايتسوف أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة في مقابلة مع صحيفة «أرغومينتي أي فاكتي» إذ قال إن أعراض الإصابة بـ«كورونا الجديد» شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

وأضاف: جهاز المناعة القوي لا يخاف من الأمراض الفيروسية، وفيروس «كورونا» يهاجم بالدرجة الأولى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، لذلك فإن تناول الثوم يعزز مناعة الجسم، لأنه يحتوي على مبيدات نباتية Phytoncides وهي مركبات عضوية متقلبة مضادة للميكروبات لها خاصية مضادة للفيروسات، أي أن الثوم فعلا يعزز مناعة الجسم ويحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب ما نقله موقع «RT» أكد الخبير الروسي أنه من أجل تحسين مقاومة الجسم يجب تناول الثوم باعتدال، مثلا تناول فصين في اليوم، واحد في الصباح والآخر في المساء؛ لأن تناول كمية كبيرة منه قد يؤذي المعدة، كما أن الثوم ضار جدا في حالات قرحة المعدة والحموضة المنخفضة والتهاب المعدة.

صحيفة المرصد

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