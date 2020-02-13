أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الصيحة:
* تربية الخرطوم ترفض تعذيب أطفال الخلاوي
* ترتيبات لفتح مخابز لبيع (الخبز التجاري)
* السماح باستيراد (بنزين) بالسعر التجاري
السوداني الدولية:
* وزير التجارة يعتذر
* الحكومة تحدد سعر البنزين التجاري ومحطاته بولاية الخرطوم
* ندرة وزيادة في أسعار السكر والأدوية
الجريدة:
* مدني: أعتذر للشعب واستمرار أزمة الخبز فضيحة
* حظر حسابات البشير ونافع وطه وغندور المصرفية
* البرهان: مرتكبو الجرائم خلال الـ 30 عاما الماضية سيقدمون للعدالة
المجهر:
* الحكومة تفتح بيع البنزين التجاري بسعر (126) جنيهاً للجالون
* وزير التجارة يعتذر للشعب عن فشله في إنهاء صفوف الخبز
آخر لحظة:
* أسعار جديدة للخبز والبنزين ومدني يصف الصفوف بـ (الفضيحة)
* عبد الحي: البرهان سعى بلقاء نتنياهو لتثبيت ملكه
* منع المواطنين من استقبال ذويهم بالمطار
الدار:
* الجيش يوحه بترحيل المواطنين مجاناً
* وزارة الطاقة تطرح البنزين التجاري المدعوم
* القبض على المتهمين بقتل الفنان عبد الله الكردفاني بعد هروبهما بشندي
* الرئيس نتنياهو المولود في السودان كيف اعتلى سلم الرئاسة ببلاده
* عباس مدني يعتذر للشعب السوداني عن عدم الإيفاء بانهاء أزمة الخبز
* الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني ويصل الى (103) جنيه
* مقتل الطالب محمد بفتح الرحمن بولاية الجزيرة
الخرطوم (كوش نيوز)