أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الصيحة:

* تربية الخرطوم ترفض تعذيب أطفال الخلاوي

* ترتيبات لفتح مخابز لبيع (الخبز التجاري)

* السماح باستيراد (بنزين) بالسعر التجاري

السوداني الدولية:

* وزير التجارة يعتذر

* الحكومة تحدد سعر البنزين التجاري ومحطاته بولاية الخرطوم

* ندرة وزيادة في أسعار السكر والأدوية

الجريدة:

* مدني: أعتذر للشعب واستمرار أزمة الخبز فضيحة

* حظر حسابات البشير ونافع وطه وغندور المصرفية

* البرهان: مرتكبو الجرائم خلال الـ 30 عاما الماضية سيقدمون للعدالة

المجهر:

* الحكومة تفتح بيع البنزين التجاري بسعر (126) جنيهاً للجالون

* وزير التجارة يعتذر للشعب عن فشله في إنهاء صفوف الخبز

آخر لحظة:

* أسعار جديدة للخبز والبنزين ومدني يصف الصفوف بـ (الفضيحة)

* عبد الحي: البرهان سعى بلقاء نتنياهو لتثبيت ملكه

* منع المواطنين من استقبال ذويهم بالمطار

الدار:

* الجيش يوحه بترحيل المواطنين مجاناً

* وزارة الطاقة تطرح البنزين التجاري المدعوم

* القبض على المتهمين بقتل الفنان عبد الله الكردفاني بعد هروبهما بشندي

* الرئيس نتنياهو المولود في السودان كيف اعتلى سلم الرئاسة ببلاده

* عباس مدني يعتذر للشعب السوداني عن عدم الإيفاء بانهاء أزمة الخبز

* الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني ويصل الى (103) جنيه

* مقتل الطالب محمد بفتح الرحمن بولاية الجزيرة

الخرطوم (كوش نيوز)

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