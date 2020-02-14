ناهد قرناص: أعز مكان ..وطني السودان

الان وبعد ان (تقاصر العمر واستطال ظل الماضي ) ..رحم الله الطيب صالح ..ووجدنا اننا قد تجاوزنا عمر النبوة بقليل.. (قليل دي تحتها خطين ) ..اود ان انقل خبرتي للأجيال القادمة التي يقدر لها الله سبحانه وتعالى العيش في (اعز مكان ..وطني السودان )….اعلم يا بني انك ان:

1- صحيت من الصباح ..لقيت موية في الحنفية (دي اسمها ولو نزلت موية ..لو اصدرت شخير ..تبقى ماسورة )..طوالي استحم ..بدون تردد ..الدنيا ما معروفة ..والله عالم تلقى موية من الحنفية متين.

2- وجدت الكهرباء شغالة ..أشحن الموبايل ..والبطارية التي تعمل بنظام الشحن ..هذه الوصية سارية حتى يرث الله الأرض ومن عليها ..لا تستمع لمقولات مثل السد الرد ..وكهرباء التصدير .وليه مش عارف ايه …اشحن بطاريتك ساااي يا زول .

3- طلعت الشارع لقيت صف معقول بتاع بنزين او جاز ..طوالي اقيف ..حتى لو ما عندك عربية ..اكيد لحدي ما تصل (المسدس ) بتكون اشتريت ليك واحدة . ..الامر ذاته ينطبق على غاز الطبخ ..لقيت محل الغاز فاتح وبه اسطوانات غاز …ارجع الى البيت واملا (الفاضي) …ولو لقيت طريقة تمتلك كل انواع اسطوانات الغاز فافعل ..فانها يا بني تتداول مثل الايام بين الناس ..يوم النيل موجود ..ابرسي مافي ..يوم ابرسي متوفر ..امان مختفي ..فليكن شعارك كما الكشافة ( كن مستعدا دائما ).

4- لو لميت ليك شوية قريشات ..ووجدت فرصة لشراء قطعة أرض ..في أي مكان …صحراء العتمور ..جبال تقلي …الانقسنا …وادي حلفا .اي بقعة ..اشتري .. …ثم ارجع الى بيتك ..فان بعتها فستاتيك بالخير الوفير ..وان مكثت بدون بيع ..سيأتي مستثمر ما متأطبا اوراق استلامه هذه الأرض ..حينها تبرز اوراق ملكيتك وتقفل الشارع وتولع لساتك ..وما بعيد تمضي اتفاقية مع الحكومة المركزية .

5- الامر يسري ايضا علي السيارات ..لو وجدت أي فرصة لشراء سيارة ..ان شا الله لعبة ..اغتنمها ..فالسودان هو البلاد الوحيدة التي تعمل بالمثل القائل (الدهن في العتاقي ) ..والشجر الكبار فيهو الصمغ …سيارتك مهما كان نوعها ..عمرها ..درجة عطبها ..سيزداد سعرها اضعافا مضاعفة وهي جاثمة امام منزلك مكتوب فيها للبيع .

6- لا ترهق نفسك في البحث عن وظيفة ..اشتر تلفون حديث ..اجمع بعض المعلومات عن الشقق الخالية ..والاراضي الموجودة في الاحياء المجاورة ..ثم ابدأ العمل فورا (سمسرة ) …اسمع كلامي ولا تضيع في الاوهام عمرك يا بني ..فهي دنيا ..اغني اهليها ..سادتها السماسرة .

7- ان لم تستطع ان تكون سمسارا ..فعليك بالسياسة ..وهي ان لم تكن سهلة كالسمسرة ..فهي اقل وعورة من دروب العلم ..ولكي تسلك هذا الدرب ..ما عليك الا الرجوع الى مقالتنا السابقة في هذا الشأن بعنوان .. (خد لك بريك ..خد لك كيت كات) .

هذه الوصايا السبع..هناك من طبقها وعمل بها فصار سمسارا ..طبقت شهرته الافاق ..وهناك من تجاهلها ..فدرس ..ودرس ..ثم عاد لممارسة السمسرة ..فانطبق عليه المثل القائل (الفرق بين الناجح في الشهادة السودانية والراسب ..ان الراسب يدخل السوق مباشرة ..اما الناجح فيقضي خمسة سنوات في الجامعة ..ثم يتخرج ..ويدخل السوق)…الا هل بلغت ..اللهم فاشهد.

ناهد قرناص

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