أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 15 فبراير 2020م
الصيحة:
* البشير يواجه اتهامات جرائم حرب دارفور غداً
* حمدوك: الوضع في غاية الإرباك وسنتجاوزه
* (كنانة) تحقق إنتاجية غير مسبوقة للسكر
السوداني الدولية:
* عودة (80%) من ضخ الخام
* ميركل: مع شركائنا سندعم السودان
* التوصل لاتفاق نهائي حول سد النهضة الشهر الجاري
الجريدة:
* كبلو: سفراء دول أوروبية طلبوا من الحكومة رفع الدعم
* الخط الناقل لخام النفط يستعيد معدله الطبيعي
* لجان مقاومة بالقضارف تقرر منع الخطاب السياسي بخطب الجمعة
المجهر:
* فتح الخط وانسياب نفط حقل هجليج
* قمة في (برلين) بين (حمدوك) و(ميركل) والمانيا تعلن دعمها للسودان
آخر لحظة:
* البدوى لـ (آخر لحظة): عجز الموازنة (مقدور عليهو)
* البرهان: قلة تعارض التطبيع والاتصال مع إسرائيل مستمر
* مجلس الوزراء يطلب بقاء الولاة العسكريين
* إقبال كبير على أكل الجراد بالخرطوم
الدار:
* عودة خط أنابيب النفط المتعطل إلى المعدل الطبيعي
* إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في مصر
* حمدوك: التحدي الاقتصادي لن يعطل مسيرة التغيير
* التفاصيل الحزينة لمقتل رجل الأعمال محمد التوم بغرب ام درمان
* بعد فقدانه.. الشرطة تعثر على جثمان مواطن مدفون بجوار ترعته
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه والعقيدة للاساس و التربية الاسلامية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)