أول إصابة «كورونا» في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، «اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس (كورونا) المستجد داخل البلاد لشخص (أجنبي)»، لتصبح أول إصابة مسجلة في قارة أفريقيا.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له على صفحته الرسمية، إن «الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص (أجنبي) مصاب بالفيروس، بفضل الخطة الاحترازية الوقائية، التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بالفيروس، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة»، مشيراً إلى أنه «تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها، التي جاءت نتيجتها إيجابية؛ لكن من دون ظهور أي أعراض مرضية».

إلى ذلك، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية أمس، أن بعثة مشتركة مع الصين تقودها المنظمة ستبدأ عملها مطلع الأسبوع لبحث تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وستركز على كيفية انتشاره وشدته. وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين: «نتوقع وصول الفريق الكامل خلال مطلع الأسبوع». وتابع: «نعطي اهتماماً خاصاً لفهم انتقال الفيروس وشدة المرض وتأثير إجراءات الاستجابة المستمرة».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولي المنظمة أن البعثة ستسعى أيضاً للحصول على تفاصيل بشأن كيفية إصابة ما يربو على 1700 من العاملين في قطاع الصحة بالفيروس الجديد، وأين ومتى حدث ذلك.

وخفضت السلطات الصينية أمس، حصيلة الوفيات إلى أقل من 1400 بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، في حين توفي 6 من أصل 1716 من العاملين في المجال الصحي بالفيروس، لا سيما بسبب النقص في الأقنعة والملابس الواقية.

صحيفة الشرق الأوسط

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