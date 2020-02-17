أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2020م
الصيحة:
* نبيل أديب: زيارة وفد (الجنائية) للخرطوم ربما لترحيل البشير
* الجيش : نتائج طيبة بشأن الأسرى في اليمن قريباً
* التحري مع البشير بشأن فساد الاتصالات والحركة الاسلامية
* توقيف مدير مردسة سرّب امتحانات تجريبية بالجزيرة
السوداني:
* نتنياهو: خطة للتطبيع مع الخرطوم.. طائرة اسرائيلية تعبر الأجواء السودانية
* وزير الداخلية لـ (السوداني): سنحسم أي تجاوز في الجنسية أو الجوازات بقوة القانون
* قانون جديد يمنع الاختلاط في المدارس الخاصة
الجريدة:
* تجمع المهنيين: علي كرتي يمتلك 230 قطعة بالحلفايا
* تورط مدير مدرسة في تسريب امتحانات الشهادة السودانية التجريبية بالجزيرة
* نيابة الفساد تستجوب البشير حول اموال الحركة الاسلامية
المجهر:
* (نتنياهو) يعلن تشكيل فريق إسرائيلي للتطبيع مع السودان
* عضو السيادي (رجاء نيوكولا): لم نتخذ موقفاً نهائياً بتسليم (البشير) للجنائية
آخر لحظة:
* مقاذاة وزير الداخلية ونيابة الفساد تحقق مع البشير
* طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية
* توقيف مدير مدرسة بتهمة تسريب امتحانات بالجزيرة
الدار:
* نتنياهو يؤكد ما نشرته الدار حول ميلاده ونشاته في السودان
* الدولار يتجاوز (104) في تداولات الأسواق الموازية
* النيابة تحقق مع البشير حول التصرف في شركات الاتصالات وغسيل الاموال
* قرار بإلزام محطات الوقود بالعمل (24) ساعة
* مشاجرة في صف رغيف تؤدي لمقتل شاب وإصابة آخر
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس و الأحياء للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)