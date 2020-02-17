الإمارات تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم (الأحد)، تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد «كوفيد 19».

وذكرت الوزارة أن الإصابة تعود لشخص من الجنسية الصينية عمره 37 عاماً وحالته الصحية مستقرة وتم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها، كان قد أُعلن عنها مسبقاً، في حين لا تزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية والمتابعة؛ إحداها تحت الرعاية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى، حسب الوكالة.

صحيفة الشرق الأوسط

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