مزمل.. شداد والتعرض للحُرمات !!

ذهب مزمل أبو القاسم إلى الدوحة لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي فترك المباراة ليكتب عن شداد وزوجته !!

* في كل يوم يؤكد مزمل أن قضيته مع شداد شخصية ولا علاقة لها بالصالح العام .

* التعرض للحُرمات والأسر سلوك كريه ومرفوض في عرفنا السوداني .

* مزمل الذي يزعم أن شداد يسعى للمال ينسى أن الرجل العلامة سليل أسرة العلم والعلماء ليس له أي نشاط تجاري .

* من استثمر في الصحف والمدارس والعقارات وهاجر طلباً للمال ليس شداد .

* آخر سقطات مزمل معايرة شداد بضعف السمع وكبر السن!!

* حسبي الله ممن يعتقد أن كبر السن مذمة وضعف السمع منقصة !!

* ترى كم من كبار السن وضعيفي السمع مسّتهم افتراءات مزمل !!

* هل ينسى مزمل أن كبر السن ووهن الجسم كأس دوار على الكل وهل يأمن من تذوق ذات الكأس؟

* شداد لا يرد على مزمل ولا يكرمه بالتفاتة وقد قال في كورس الصحفيين إنه لا يأبه بطنين الذباب .

* مزمل هو الخاسر الأول مما يكتب فكل صاحب فطرة سليمة يرفض التعرض للأسر والإساءة للرموز والعلماء ويكره اعتبار كبر السن وابتلاءات رب العباد عارًا ومذمة .

* قال تعالى في سورة الأحزاب (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً).

* مدارس القبس أقامت احتفالاً بإستاد الهلال الأمر الذي دعا دائرة الكره لتحويل المران لملعب آخر !!

* نعلم أن لرئيس الهلال علاقات طيبة بقيادات الإنقاذ ومدارسها لكن الهلال لا علاقة له بتلك الجماعة .

** إن أرادت مدارس القبس تكريم الكاردينال فليكن ذلك بمنزله لا بالإستاد .

* نعم إنه إستاد الهلال وليس إستاد الكاردينال.

* الغريب أن إستاد الهلال الذي بات مفتوحاً لمؤسسات الدولة العميقة ظل مغلقاً في وجه أهل الهلال وما منعه لتأبين كباتني الهلال عبده مصطفى وأمين زكي ببعيدة عن الأذهان .

سيد البلد التايواني سيواجه حي العرب ببورتسودان ويعود للخرطوم لملاقاة السلاطين .

* السوكرتا الذي خسر مباراته الأخيرة على يد الوادي لا يخسر مرتين، وعليه فإن المريخ سيعود خالي الوفاض من الثغر .

* السلاطين أكثر من هزم المريخ بملعبه، وعليه فإن القراءة الفنية تقول إن الفارق بين سيد البلد الأصلي والتايواني سيتسع لـ (9) نقاط قبل القمة .

*الزمالك سيواجه الترجي مجدداً في ربع نهائي الأبطال بصافرة

المغربي (رمضان جيد)، فيما يدير الجزائري (مصطفى الغربال) لقاء العوده بتونس .

* الشاهد أن المغربي (جيد) بات مطلوباً للأندية المصرية تماماً مثل الجزائري الغربال حبيب الأندية التونسية !!

* من عاليه يتأكد أن الكاف بؤرة فساد وأن البطولات تُحسم خارج الميدان .

* صدق معلق القناة الناقلة حين قال (لو كانت البطولات تُحسم داخل الميدان لفاز بها هلال السودان).

* كلام سياسة .

* فشلت مسيرة الكيزان للقيادة العامة والعدد الذي استأجروه كان محل الاستهزاء والسخرية .

* منتظرو المواصلات بمحطة القيادة كانوا أكثر من زواحف المسيرة .

* القوات المسلحة التي قصدوها لتولي الحكم عرفت مقصدهم الخبيث فتجاهلتهم وحميدتي وصفهم بـ (الثوره المضادة).

* يُخطئ الزواحف إن اعتقدوا أن القوات المسلحة يمكن أن تسمح لهم بحكم البلاد باسمها .

* على الزواحف أن لا يدّعو الذكاء ويفترضون في غيرهم الغباء .

معتصم محمود

الصيحة

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