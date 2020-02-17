مزمل.. شداد والتعرض للحُرمات !!

ذهب مزمل أبو القاسم إلى الدوحة لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي فترك المباراة ليكتب عن شداد وزوجته !!
* في كل يوم يؤكد مزمل أن قضيته مع شداد شخصية ولا علاقة لها بالصالح العام .
* التعرض للحُرمات والأسر سلوك كريه ومرفوض في عرفنا السوداني .
* مزمل الذي يزعم أن شداد يسعى للمال ينسى أن الرجل العلامة سليل أسرة العلم والعلماء ليس له أي نشاط تجاري .
* من استثمر في الصحف والمدارس والعقارات وهاجر طلباً للمال ليس شداد .
* آخر سقطات مزمل معايرة شداد بضعف السمع وكبر السن!!
* حسبي الله ممن يعتقد أن كبر السن مذمة وضعف السمع منقصة !!
* ترى كم من كبار السن وضعيفي السمع مسّتهم افتراءات مزمل !!
* هل ينسى مزمل أن كبر السن ووهن الجسم كأس دوار على الكل وهل يأمن من تذوق ذات الكأس؟
* شداد لا يرد على مزمل ولا يكرمه بالتفاتة وقد قال في كورس الصحفيين إنه لا يأبه بطنين الذباب .
* مزمل هو الخاسر الأول مما يكتب فكل صاحب فطرة سليمة يرفض التعرض للأسر والإساءة للرموز والعلماء ويكره اعتبار كبر السن وابتلاءات رب العباد عارًا ومذمة .
* قال تعالى في سورة الأحزاب (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً).
* مدارس القبس أقامت احتفالاً بإستاد الهلال الأمر الذي دعا دائرة الكره لتحويل المران لملعب آخر !!
* نعلم أن لرئيس الهلال علاقات طيبة بقيادات الإنقاذ ومدارسها لكن الهلال لا علاقة له بتلك الجماعة .
** إن أرادت مدارس القبس تكريم الكاردينال فليكن ذلك بمنزله لا بالإستاد .
* نعم إنه إستاد الهلال وليس إستاد الكاردينال.
* الغريب أن إستاد الهلال الذي بات مفتوحاً لمؤسسات الدولة العميقة ظل مغلقاً في وجه أهل الهلال وما منعه لتأبين كباتني الهلال عبده مصطفى وأمين زكي ببعيدة عن الأذهان .
سيد البلد التايواني سيواجه حي العرب ببورتسودان ويعود للخرطوم لملاقاة السلاطين .
* السوكرتا الذي خسر مباراته الأخيرة على يد الوادي لا يخسر مرتين، وعليه فإن المريخ سيعود خالي الوفاض من الثغر .
* السلاطين أكثر من هزم المريخ بملعبه، وعليه فإن القراءة الفنية تقول إن الفارق بين سيد البلد الأصلي والتايواني سيتسع لـ (9) نقاط قبل القمة .
*الزمالك سيواجه الترجي مجدداً في ربع نهائي الأبطال بصافرة
المغربي (رمضان جيد)، فيما يدير الجزائري (مصطفى الغربال) لقاء العوده بتونس .
* الشاهد أن المغربي (جيد) بات مطلوباً للأندية المصرية تماماً مثل الجزائري الغربال حبيب الأندية التونسية !!
* من عاليه يتأكد أن الكاف بؤرة فساد وأن البطولات تُحسم خارج الميدان .
* صدق معلق القناة الناقلة حين قال (لو كانت البطولات تُحسم داخل الميدان لفاز بها هلال السودان).
* كلام سياسة .
* فشلت مسيرة الكيزان للقيادة العامة والعدد الذي استأجروه كان محل الاستهزاء والسخرية .
* منتظرو المواصلات بمحطة القيادة كانوا أكثر من زواحف المسيرة .
* القوات المسلحة التي قصدوها لتولي الحكم عرفت مقصدهم الخبيث فتجاهلتهم وحميدتي وصفهم بـ (الثوره المضادة).
* يُخطئ الزواحف إن اعتقدوا أن القوات المسلحة يمكن أن تسمح لهم بحكم البلاد باسمها .
* على الزواحف أن لا يدّعو الذكاء ويفترضون في غيرهم الغباء .
معتصم محمود
الصيحة