أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020م
السوداني:
• فرانسيس دينق يطلب مقابلة البشير
• الكهرباء تعلن برمجة قطوعات جديدة
• ضوابط تقنية لمنع تزويد العربات بالوقود من طلمبات متعددة
• النائب العام يوجّه بإطلاق سراح مأمون حميدة
• ساطع: قرار إيقاف السوداني غير موفق
• الحكومة: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات
• “الفساد” تحقق مع عبد الباسط حمزة والحاج عطا المنان
الانتباهة:
• “الانتباهة” تكشف تفاصيل عن خلافات ”التغيير” والبدوي
• “691” سودانيًا في سجون عربية ودولة إفريقية
• أعمال عنف في ”الدبيبات” بسبب تطعيم التلاميذ
• “الشعبي” يحذر قوى التغيير من التشاكس خوفًا من الانقلاب
• مقتل”6″ معدنين في حريق بالبطانة
• رياك مشار يصل جوبا للقاء سلفاكير برفقة ”حميدتي”
• المهدي: هناك أحزاب عبارة عن ”حلاقيم” ومعظم مناشطها عبارة عن شراب ”قهوة”
الصيحة:
• “الصيحة” تدخل المدينة الصينية الموبوءة وتحاور رئيس الطلاب السودانيين
• ضوابط لمنع تزويد العربات من طلمبات متعدّدة خلال اليوم الواحد
• علاج ”بلهارسيا” يتسبّب في إصابة ”45″ تلميذًا بـ”الدبيبات”
• قتل إمام وخطيب مسجد بمدينة الأبيض
• غرفة المستوردين تسحب عضويتها من لجنة”أولويات الاستيراد
• مدارس خاصة ترفض مشروع قانون التعليم الخاص الجديد
• الشعبي يقترح تكوين حكومة غير حزبية لإدارة الفترة الانتقالية
• ارتفاع غير مسبوق في مواد البناء
التيّار:
• والي الشمالية يكشف لـ”التيّار” معلوماتٍ خطيرة حول معبر”أرقين”
• وزير الإعلام:”ثلاثة” سيناريوهات لمحاكمة المخلوع أمام الجنائية الدولية
• شقيقة الشهيد أحمد الخير لـ”التيّار”: دوّنا بلاغاتٍ ضد جمّاع ومديري الشرطة والأمن بكسلا
• العدل تتسلّم تقريرًا لـ”691″ سجينًا سودانيًا بالخارج
آخر لحظة:
• قوة من العسكر والتغيير ولجان المقاومة لمراقبة الوقود
• العدل: (596) سودانياً بسجون الخليج
• رسوب جميع طلاب الشهادة في مدرسة بالشمالية
• اتجاه لسحب تراخيص المصانع المتعطلة بالجزيرة
• الشعبي يستنجد بمنظمات دولية لإطلاق متهمي انقلاب الإنقاذ
أخبار اليوم:
• علي ذمة فضائية عربية : وصول وفد من الجنائية الدولية للخرطوم.
• وزير الاعلام يكشف عن خيارات الحكومة حول محاكمة المتهمين امام محكمة الجنايات الدولية.
• المساهمون بشركة الصمغ العربي والمنتجون يطالبون بالاسراع في تنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين.
• مظاهرات طلابية بجنوب كردفان تتسبب في نهب وحرق عدد من المؤسسات بالقوز.
الوطن:
• قرارات مرتقبة لهيكلة الجيش وعزل الإخوان
• جبريل إبراهيم: سنعارض تعيين الولاة والشارع موجود
• حمدوك يطلب من بريطانيا تمويل مشروع معلوماتي
الحداثة:
• جلال السيد: أعوان النظام السابق ما زالوا موجودين في الأجهزة العدلية
• دول حوض النيل تحدّد ”84″ مشروعًا قابلة للتمويل
• ارتفاع كبير في أسعار الذرة بولايتي سنار وجنوب كردفان
• اتفاق بين”القضارف” وإقليم”أمهرا” الإثيوبي لمكافحة الأنشطة الإجرامية على الحدود
• مصفاة الذهب تعلن جاهزيتها لقبول الخام من العملاء
• اكتمال الإجراءات الأوليّة لمقاضاة المتهمين بقتل تلاميذ الأبيض
• “الإمدادات الطبية” يطالب بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية
• “حمدوك”: توليت منصبي استجابةً لنداء الواجب
صوت الأمة:
• الحكومة: نقل المخلوع إلى لاهاي أو إخضاعه لمحكمة مختلطة
• محاولة تفجير محطة وقود بالخرطوم
• مجموعة تغتال إمام مسجد بالأبيض
• عملية تبادل أسرى واسعة النطاق في اليمن تضم سودانيين
• مطالب بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية
• الشفافية: أسعار الإنترنت في السودان تخالف المعايير الدولية
السوداني الدولية:
• مظاهرات عنيفة وحرق بعض المؤسسات الحكومة بجنوب كردفان
• مرضى الصدرية بمستشفى الخرطوم يفترشون الأرض
• “الشعبي” يتفق مع المهدي على مقترح حكومة جديدة بقيادة حمدوك
• أبوصالح: السودان لا يملك استراتيجية للتطبيع مع إسرائيل
• أسرة أحد شهداء ثورة ديسمبر منعتها ظروفها المادية من فتح بلاغ
• بدء تنفيذ محطة مياه باسم شهيد في الفاو
• مواطنون يشتكون من ارتفاع تعرفة المواصلات
النيل الدولية:
• 3 سيناريوهات لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية
• النائب العام: ٩٠ مليون دولار أضرار معسكر اليوناميد
• الحكومة والثورية يوقعان على تمديد التفاوض
• اغتيال إمام مسجد بالأبيض
النيلين