أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020م

السوداني:

• فرانسيس دينق يطلب مقابلة البشير

• الكهرباء تعلن برمجة قطوعات جديدة

• ضوابط تقنية لمنع تزويد العربات بالوقود من طلمبات متعددة

• النائب العام يوجّه بإطلاق سراح مأمون حميدة

• ساطع: قرار إيقاف السوداني غير موفق

• الحكومة: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

• “الفساد” تحقق مع عبد الباسط حمزة والحاج عطا المنان

الانتباهة:

• “الانتباهة” تكشف تفاصيل عن خلافات ”التغيير” والبدوي

• “691” سودانيًا في سجون عربية ودولة إفريقية

• أعمال عنف في ”الدبيبات” بسبب تطعيم التلاميذ

• “الشعبي” يحذر قوى التغيير من التشاكس خوفًا من الانقلاب

• مقتل”6″ معدنين في حريق بالبطانة

• رياك مشار يصل جوبا للقاء سلفاكير برفقة ”حميدتي”

• المهدي: هناك أحزاب عبارة عن ”حلاقيم” ومعظم مناشطها عبارة عن شراب ”قهوة”

الصيحة:

• “الصيحة” تدخل المدينة الصينية الموبوءة وتحاور رئيس الطلاب السودانيين

• ضوابط لمنع تزويد العربات من طلمبات متعدّدة خلال اليوم الواحد

• علاج ”بلهارسيا” يتسبّب في إصابة ”45″ تلميذًا بـ”الدبيبات”

• قتل إمام وخطيب مسجد بمدينة الأبيض

• غرفة المستوردين تسحب عضويتها من لجنة”أولويات الاستيراد

• مدارس خاصة ترفض مشروع قانون التعليم الخاص الجديد

• الشعبي يقترح تكوين حكومة غير حزبية لإدارة الفترة الانتقالية

• ارتفاع غير مسبوق في مواد البناء

التيّار:

• والي الشمالية يكشف لـ”التيّار” معلوماتٍ خطيرة حول معبر”أرقين”

• وزير الإعلام:”ثلاثة” سيناريوهات لمحاكمة المخلوع أمام الجنائية الدولية

• شقيقة الشهيد أحمد الخير لـ”التيّار”: دوّنا بلاغاتٍ ضد جمّاع ومديري الشرطة والأمن بكسلا

• العدل تتسلّم تقريرًا لـ”691″ سجينًا سودانيًا بالخارج

آخر لحظة:

• قوة من العسكر والتغيير ولجان المقاومة لمراقبة الوقود

• العدل: (596) سودانياً بسجون الخليج

• رسوب جميع طلاب الشهادة في مدرسة بالشمالية

• اتجاه لسحب تراخيص المصانع المتعطلة بالجزيرة

• الشعبي يستنجد بمنظمات دولية لإطلاق متهمي انقلاب الإنقاذ

أخبار اليوم:

• علي ذمة فضائية عربية : وصول وفد من الجنائية الدولية للخرطوم.

• وزير الاعلام يكشف عن خيارات الحكومة حول محاكمة المتهمين امام محكمة الجنايات الدولية.

• المساهمون بشركة الصمغ العربي والمنتجون يطالبون بالاسراع في تنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين.

• مظاهرات طلابية بجنوب كردفان تتسبب في نهب وحرق عدد من المؤسسات بالقوز.

الوطن:

• قرارات مرتقبة لهيكلة الجيش وعزل الإخوان

• جبريل إبراهيم: سنعارض تعيين الولاة والشارع موجود

• حمدوك يطلب من بريطانيا تمويل مشروع معلوماتي

الحداثة:

• جلال السيد: أعوان النظام السابق ما زالوا موجودين في الأجهزة العدلية

• دول حوض النيل تحدّد ”84″ مشروعًا قابلة للتمويل

• ارتفاع كبير في أسعار الذرة بولايتي سنار وجنوب كردفان

• اتفاق بين”القضارف” وإقليم”أمهرا” الإثيوبي لمكافحة الأنشطة الإجرامية على الحدود

• مصفاة الذهب تعلن جاهزيتها لقبول الخام من العملاء

• اكتمال الإجراءات الأوليّة لمقاضاة المتهمين بقتل تلاميذ الأبيض

• “الإمدادات الطبية” يطالب بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية

• “حمدوك”: توليت منصبي استجابةً لنداء الواجب

صوت الأمة:

• الحكومة: نقل المخلوع إلى لاهاي أو إخضاعه لمحكمة مختلطة

• محاولة تفجير محطة وقود بالخرطوم

• مجموعة تغتال إمام مسجد بالأبيض

• عملية تبادل أسرى واسعة النطاق في اليمن تضم سودانيين

• مطالب بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية

• الشفافية: أسعار الإنترنت في السودان تخالف المعايير الدولية

السوداني الدولية:

• مظاهرات عنيفة وحرق بعض المؤسسات الحكومة بجنوب كردفان

• مرضى الصدرية بمستشفى الخرطوم يفترشون الأرض

• “الشعبي” يتفق مع المهدي على مقترح حكومة جديدة بقيادة حمدوك

• أبوصالح: السودان لا يملك استراتيجية للتطبيع مع إسرائيل

• أسرة أحد شهداء ثورة ديسمبر منعتها ظروفها المادية من فتح بلاغ

• بدء تنفيذ محطة مياه باسم شهيد في الفاو

• مواطنون يشتكون من ارتفاع تعرفة المواصلات

النيل الدولية:

• 3 سيناريوهات لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

• النائب العام: ٩٠ مليون دولار أضرار معسكر اليوناميد

• الحكومة والثورية يوقعان على تمديد التفاوض

• اغتيال إمام مسجد بالأبيض

النيلين

شارك الموضوع :



