وفدا الحكومة والثورية يوقعان اتفاق تمديد التفاوض و (حميدتي) يصل جوبا

وصل الى جوبا امس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والوفد المرافق له.

وفي السياق وقع وفدا الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي وقيادات الجبهة الثورية بجوبا امس اتفاق لتمديد سريان التفاوض بمنبر جوبا لثلاثة أسابيع، قابلة للتجديد، واكد التعايشي خلال مراسم التوقيع، ان الاتفاق يفتح فرصة مهمة لادارة النقاش في موضوع مرتبط بعملية السلام، وان الحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة يجب ان يسير جنبا الى جنب مع عملية السلام.

وأعرب التعايشي، عن سعادة حكومة وشعب السودان ودعمهم لانجاز السلام الكبير الذي تحقق في جنوب السودان. وشدد على التزام الحكومة بكل الاتفاقيات الموقعة خلال مسيرة عملية السلام وعزمها وجديتها في الوصول لاتفاق سلام خلال الفترة المحددة.

من جانبه، أكد الناطق باسم الجبهة الثورية احمد تقد لسان، بحسب صحيفة الصيحة،أن الاتفاق الذي تم يمهد الطريق للوصول الى اتفاق سلام ينهي الحرب في السودان، وأكد التزام الجبهة وجديتها في تحقيق السلام، وقال ان اتفاق سلام جنوب السودان يعطي فرصة لشركاء التفاوض لتحقيق السلام وان سلام الجنوب يفتح امام الجميع ابواب السلام.

من جهته، دعا رئيس فريق الوساطة الجنوبية، مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الامنية توت قلواك، الاطراف لضرورة الاتفاق على رؤية موحدة لتحقيق سلام من خلال ازالة الشكوك حتى يتمكن الجميع من توقيع اتفاق سلام يرضي كل الشركاء.

وأضاف، إن الفرصة متاحة الآن في ظل وجود قيادات الحرية والتغيير وقيادات الكفاح المسلح مما يسهل من مهمة الوساطة.

ونوه قلواك لضرورة تقديم تنازلات من الطرفين حتى يمكن الوصول الى سلام باسرع وقت ممكن.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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