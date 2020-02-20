أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020م
الصيحة:
* تفكيك (18) ألفاً من عضوية (الوطني) بمؤسسات الدولة
* الجيش يكشف أسباب إحالة الملازم أول محمد صديق
* اتجاه لوضع علي الحاج والسنوسي تحت الاقامة الجبرية
* توقف الباخرة التركية عن إمداد بورتسوان بالكهرباء بسبب (30) مليون دولار
السوداني الدولية:
* الجيش يصدر توضيحاً حول إحالة الملازم أول محمد صديق للتقاعد
* النيابة تجدد حبس علي الحاج والسنوسي اسبوعاً
الجريدة:
* الشيوعي: المكون العسكري أكثر نفوذاً من المدني
* القوات المسلحة تتمسك باحالة الملازم محمد صديق
السوداني:
* معلومات جديدة بشأن خلية شرق النيل الإرهابية
* العضو المنتدب يكشف معلومات مثيرة عن صفقة بيع (السوداني) والوالي يقاضي زهير السراج
* (الإنتربول) يعمم نشرة حمراء للدول للقبض على قوش
آخر لحظة:
* تطورات جديدة في قضية رسوب طلاب شهادة بالشمالية
* الصحة: (1058) حالة إصابة بالايدز العام الماضي
*جبريل لـ (آخر لحظة): لا نستحي من المشاركة في السلطة
الدار:
* مفاجأة داوية.. القبض على (أبو صبة) بقتل المواطنين أثناء نومهم
* البرهان يصدر قراراً بترقية رتب في الجيش إلى فريق وفريق أول
* في ذمة الله رتاج الاغا مذيعة قناة النيل الازرق
* الناطق باسم القوات المسلحة يكشف أسباب إحالة الملازم أول محمد صديق
* المفاجآت تتوالي حول حياة نتنياهو بالولاية الشمالية
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان القرآن الكريم للاساس و اللغة العربية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)