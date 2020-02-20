أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020م

الصيحة:

* تفكيك (18) ألفاً من عضوية (الوطني) بمؤسسات الدولة

* الجيش يكشف أسباب إحالة الملازم أول محمد صديق

* اتجاه لوضع علي الحاج والسنوسي تحت الاقامة الجبرية

* توقف الباخرة التركية عن إمداد بورتسوان بالكهرباء بسبب (30) مليون دولار

السوداني الدولية:

* الجيش يصدر توضيحاً حول إحالة الملازم أول محمد صديق للتقاعد

* النيابة تجدد حبس علي الحاج والسنوسي اسبوعاً

الجريدة:

* الشيوعي: المكون العسكري أكثر نفوذاً من المدني

* القوات المسلحة تتمسك باحالة الملازم محمد صديق

السوداني:

* معلومات جديدة بشأن خلية شرق النيل الإرهابية

* العضو المنتدب يكشف معلومات مثيرة عن صفقة بيع (السوداني) والوالي يقاضي زهير السراج

* (الإنتربول) يعمم نشرة حمراء للدول للقبض على قوش

آخر لحظة:

* تطورات جديدة في قضية رسوب طلاب شهادة بالشمالية

* الصحة: (1058) حالة إصابة بالايدز العام الماضي

*جبريل لـ (آخر لحظة): لا نستحي من المشاركة في السلطة

الدار:

* مفاجأة داوية.. القبض على (أبو صبة) بقتل المواطنين أثناء نومهم

* البرهان يصدر قراراً بترقية رتب في الجيش إلى فريق وفريق أول

* في ذمة الله رتاج الاغا مذيعة قناة النيل الازرق

* الناطق باسم القوات المسلحة يكشف أسباب إحالة الملازم أول محمد صديق

* المفاجآت تتوالي حول حياة نتنياهو بالولاية الشمالية

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان القرآن الكريم للاساس و اللغة العربية للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



