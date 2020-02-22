أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020م

صحيفة الانتباهة

عائشة لـ”الانتباهة”: السيادي في انتظار تقرير لتفسير أحداث مليونية”20″ فبراير

الشرطة: استخدمنا القدر المناسب من القوة مع المتظاهرين

القبض على رجل أعمال يمتلك شركات بترول ومحطات وقود

رؤساء إيقاد في جوبا لحضور تنصيب مشار

الأبحاث الجيولوجية: محطاتنا لم تسجّل هزة أرضية في البلاد

صحة الخرطوم: انخفاض حالات الإصابة بالملاريا

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صحيفة السوداني

“ربكة” في خطاب حمدوك تتسبب في بث الكواليس على الهواء مباشرة

الشرطة: لم نستخدم أيّ سلاحٍ ناري ضد المتظاهرين و”60″ من منسوبينا أصيبوا في الأحداث

حميدتي ينفي إعادته لقوات سودانية كانت في طريقها إلى الإمارات

حمدوك: لجنة عليا برئاسة النائب العام للتحقيق في أحداث موكب”رد الجميل”

توقيع اتفاق سلام بشأن”مسار الشرق” بجوبا

سلفاكير يحلّ حكومته ويعيّن مشار نائبًا أوّل

النائب العام يتسلّم ملف”59″ حاوية مواد أسمنتية ضارة

البرهان: لن نسمح لأحد بالمساس بالدين الإسلامي

منظمات دولية: أكثر من نصف سكان الجنوب مهدّدون بالمجاعة

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صحيفة الحداثة

“الدقير”: ليس هناك ما يمنع مجلس الوزراء من إعادة هيكلة الشرطة

“الشيوعي”: هجوم الشرطة على المتظاهرين تآمر على مكتسبات الثورة

مجلس الوزراء يدين”العنف المفرط” الذي تعرّضت له الاحتجاجات السلمية

إعلان سياسي بين”الشعبية” بقيادة الحلو والحزب القومي يؤكّد على فصل الدين عن الدولة

التوقيع على اتفاق سلامٍ بين الحكومة وقادة مسار الشرق بجوبا

لجنة تسيير نقابة المحامين: ما حدث لمواكب”الخميس” ردّة متعمّدة تستهدف مكتسبات الثورة

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صحيفة الصيحة

الشرطة: استخدام أدوات الشغب تمّ بإشراف النيابة

الأبحاث الجيولوجية: لم تسجّل أيّ هزّة زالزالية بالسودان

مدني لـ”الصيحة”:”ثلثا” الشعب السوداني تحت خط الفقر

حميدتي: اتفاق على العودة للحكم الإقليمي عبر سلطات فيدرالية

مقتل مواطن وإصابة”2″آخرين في حادث نهب بطريق”الرهد ـ كرتالا”

الحكومة توقّع اتفاقًا نهائيًا مع”مسار الشرق”

البرهان: لا تفريط في الدين ولن نسمح لأحد بالمساس به

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صحيفة السوداني الدولية

القبض على رجل أعمال شهير

“قط سمين” يعترف بالحصول على”250″ مليون دولار في صفقة شهيرة

ثوار يغلقون شوارع بالخرطوم وأم درمان

وفد حكومي يجتمع مع مالك عقار بالنيل الأزرق

شرطة الخرطوم: لم ولن نستخدم سلاحًا ناريًا في مواجهة المسيرات

النيابة العامة: لن نسمح بانتهاكاتٍ جديدة

حمدوك يخاطب يوم النيل

“السوداني الدولية” تكشف ملابسات إلغاء مخيّم للعيون بنيالا

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صحيفة التيّار

الصحة”53″ شخصًا أصيبوا في أحداث”الخميس”

الشرطة: مارسنا سلطاتنا وفقًا لـ”القانون” و”تقديرات ميدانية”

جوبا: سنكّرم”حميدتي” لدوره في سلام جنوب السودان

التوقيع على اتفاق سلامٍ شرق السودان

تواصل الاحتجاجات لليوم الثامي وإغلاق بعض شوارع الخرطوم‏

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صحيفة أخبار اليوم:

– بيان لرئيس مجلس الوزراء حول أحداث الخميس.

– حميدتي يحذر من الشائعات وينفي إعادة قوات في الطريق للامارات.

– توقيع اتفاق سلام مسار الشرق

– اسامة سعيد : الاتفاق خاطب القضايا الاساسية للشرق.

– بيان للنيابة العامة بشأن أحداث الخميس.

– الشرطة تصدر بيانا توضيحيا حول أحداث مسيرات الخميس بالخرطوم.

– حزب البعث يدعو المواطنين للتظاهر ضد رفع الدعم.

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صحيفة الوطن:

– سلفاكير يعين مشار نائباً أول

– تشكيل حكومة الجنوب اليوم

– النيابة تباشر التحقيق والشرطة تنفي استخدام الرصاص في مواكب الخميس

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صحيفة النيل الدولية:

– حميدتي: ما نسب لي حول إحالة بعض ضباط القوات المسلحة للتقاعد شائعة

– النائب العام: لن تدع أحداث الخميس تمر دون تحقيق

– بيان للشرطة : مجموعة متفلته كسرت السياج الواقي و تعاملنا معها بإشراف النيابة ميدانيا

– توقيع اتفاق سلام بشأن مسار شرق السودان

– ارتفاع اسعار الأسمنت لمستويات غير مقبولة

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النيلين

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