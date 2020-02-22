الصحة الإتحادية تقدم أجهزة طبية لمستشفي مدني

تسلمت مستشفي ودمدني صباح اليوم الدفعة الأولى من المعدات والأجهزة الطيبة المقدمة من وزارة الصحة الإتحادية .

وأعلن دكتور آدم محمد مدير عام مستشفي مدني في تصريح لسونا أن الأجهزة والمعدات التي تسلمتها المستشفي اليوم تأتي نتاجا لمجهودات متصلة من والي ولاية الجزيرة .

وأبان دكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة أن هذه المعدات والأجهزة ستسهم في تطوير وتجويد الخدمة الطبية المقدمة لإنسان الولاية والولايات المجاورة مشيدا باهتمام حكومة ولاية الجزيرة ودعمها المتصل لتطوير وتجويد الخدمة الطبية.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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