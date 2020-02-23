صيادلة: مصانع الأدوية أحجمت عن مدنا بالدواء

كشفت جولة لمصادر، على عدد من الصيدليات بولاية الخرطوم أمس عن انعدام الأدوية المنقذة للحياة مثل أدوية الضغط والبندول المحلي وأدوية الأمراض النفسية والعصبية وأدوية حصوة المرارة وأدوية الصرع والقلب والغدة والروماتيزم وبخاخات الأزمة، وانعدام تام للمحاليل الوريدية استمر ثلاث أشهر.

وقال أصحاب صيدليات بحسب صحيفة الصيحة، إن مصانع الأدوية امتنعت عن إمداد الصيدليات بالدواء تحسباً لزيادة أسعارها بسبب تأثرها بارتفاع أسعار المواد الخام التي تأتي من الخارج، ونفوا وجود زيادات في الأسعار إلا في الأدوية الكمالية فقط.

الخرطوم (كوش نيوز)

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