أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020م

الصيحة:

* الناطق الرسمي: (الملازم أول لن يرجع للجيش)

* النيابة تأمر بعدم تشريح جثة ابنة مسؤول

الجريدة:

* اختفاء (7) ملايين من وراة المالية بالخرطوم

الشيوعي يوافق على طلب حمدوك مساعدة الأمم المتحدة

السوداني:

* محافظ المركزي لـ (السوداني): تحركات لفتح قنوات مع مراسلين في أوروبا والخليج

* الكشف عن تجاوزات في تنقلات لدبلوماسيين بالخارجية

* محكومون بالإعدام يفلتون من حبل المشنقة في اللحظات الأخيرة

المجهر:

* لجنة التفكيك تحجز على أرصدة (المتعافي) وشركة السودان للأقطان

* مجلس الدفاع الوطني يوجه وزارة الداخلية بمراجعة الجوازات الممنوحة للأجانب

آخر لحظة:

* القبض على محامي (البشير) وترحيله إلى عطبرة

* الصحة تشتبه في إصابة (8) أجانب بت (كورونا)

* مجهول يسطو على مدرسة ويمزق نتائج الامتحانات

الدار:

* تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بقتل اثنين من أبناء العسيلات في اللحظات الأخيرة

* (الصحة) ترسل فريق طبي لفحص (8) أجانب من مرض كورونا باحد فنادق الخرطوم

* استشهاد شقيقين في حادث بطريق الكاملين اثناء سيرهم وراء جثمان شقيقهم

* كاميرات مراقبة توثق لسرقة خزينة واعادتها في ساعات

* اخضاع الصينيين بالبلاد للرقابة الصحية المطلوبة

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس و العلوم العسكرية للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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